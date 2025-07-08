Пропавшую в Италии 18-летнюю украинку нашли повешенной: все обстоятельства трагедии

В Апулии, Италия, обнаружили тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой, которая пропала без вести в прошлую пятницу днем. Ее нашли повешенной примерно в километре от туристического села, где она работала.

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Об этом сообщает издание ansa. Девушка находилась в Италии по программе стажировки в рамках европейского проекта при участии Университета Братиславы.

Она работала в туристическом селе, расположенном вдоль побережья Каровиньо. Обстоятельства ее гибели сейчас расследуются.

Стоит отметить, об исчезновении Марии стало известно 4 июля. В своей комнате она оставила паспорт, мобильный телефон и несколько телефонных номеров, записанных на листе бумаги.

Отмечается, что перед исчезновением украинка осуществила только один банковский перевод на счет своего брата. Больше никаких действий зафиксировано не было.

Поисковые работы координировались из центра, развернутого в нескольких сотнях метров от туристического поселка на севере провинции Бриндизи. Следствие рассматривало версию о добровольном отъезде девушки. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в момент, когда она направлялась от жилого комплекса к пляжу, а затем в направлении съезда возле государственной дороги 379. Известно, что на ней была белая футболка. Полиция также проверила район железнодорожной станции Каровиньо, однако поиски результатов не дали.

В то же время расследование продолжается по нескольким версиям и ни одну из них не отвергают. По предварительным данным, признаков насилия, которое могло бы вызвать исчезновение, обнаружено не было.

Марию Бугаеву описывали как спокойную и уравновешенную девушку, которая приехала в Италию с целью приобретения профессионального опыта. 6 июля у девушки завершался рабочий период стажировки без возможности продления сроков проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте на Львовщине правоохранители обнаружили тело 16-летней Анастасии Парфеновой, которая пропала в Одесской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Тело обнаружили на территории одного из населенных пунктов.

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