Трамп заявил, что не исключает войны с Венесуэлой

Дональд Трамп заявил, что не исключает военного конфликта с Венесуэлой, если действия Каракаса и дальше будут противоречить политике Соединенных Штатов. Президент подчеркнул, что США готовы к дальнейшим захватам судов, а развитие событий будет зависеть от решений венесуэльской стороны.

Об этом Дональд Трамп заявил в эксклюзивном телефонном интервью NBC News. Но он отказался прямо отвечать, является ли конечной целью его действий отстранения Николаса Мадуро от власти.

По словам Трампа, во вторник он отдал распоряжение блокировать въезжающие нефтяные танкеры и выезжающие из Венесуэлы, находящиеся под санкциями США. Американская сторона также сообщила о захвате одного из таких танкеров в регионе.

Администрация президента утверждает, что эти действия направлены против так называемых "наркочелноков", а доходы от нефти Каракас использует для финансирования наркотерроризма. В то же время кампания давления США уже привела к десяткам атак на суда, в результате которых погибли более ста человек, что вызвало критику со стороны отдельных членов Конгресса.

Комментируя риск эскалации, Трамп отметил, что не обсуждает военные сценарии публично, но подтвердил, что война остается одним из возможных вариантов. Отдельно в интервью президент коснулся внутренней политики.

Он защитил свою экономическую стратегию на фоне роста стоимости жизни и объявлял о выплате так называемых "дивидендов воина" — по 1776 долларов почти 1,5 миллионам американских военнослужащих. По словам Трампа, выплаты могут начаться уже в ближайшие дни и будут финансироваться за счет тарифных поступлений и масштабного законопроекта администрации.

Заявления о Венесуэле стали заметным отступлением от риторики Трампа времен избирательной кампании, во время которой он отмечал нежелание втягивать США в новые иностранные войны и обещал сосредоточиться на прекращении существующих конфликтов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Венесуэлы наказал военно-морским силам сопровождать суда с выходящими из портов страны нефтепродуктами. Решение было принято во вторник вечером после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести блокаду танкеров, сотрудничающих с венесуэльской нефтяной отраслью.

Несколько судов с военным сопровождением вышли из портов на востоке страны между вечером вторника и утром среды, через несколько часов после заявления Трампа о "полной и тотальной блокаде". Перевозившие сечевину судна с нефтяным коксом и другими продуктами нефтепереработки вышли из порта Хосе и взяли курс на азиатские рынки.

По словам двух источников, военное сопровождение стало прямым ответом Каракаса на угрозу со стороны Вашингтона. И хотя эти корабли не фигурируют в списке санкций США, ситуация выглядит напряженной и рискованной.

