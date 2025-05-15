Партнеры требуют: Мерц пообещал создать в Германии 'самую сильную армию в Европе'

На фоне роста угрозы со стороны России Германия готовится к крупнейшему перевооружению за последние десятилетия. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал превратить Бундесвер в самую сильную армию Европы.

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Об этом Мерц заявил 14 мая во время инаугурационной речи в парламенте. Канцлера Германии цитирует Bloomberg.

Фридрих Мерц заявил, что приоритетом его правительства является превращение вооруженных сил страны в самую сильную армию в Европе, которая поможет противостоять угрозе со стороны России.

Канцлер пообещал, что его правящая коалиция "обеспечит все финансовые ресурсы, в которых нуждается Бундесвер". По его словам, это будет соответствовать статусу самой многочисленной и экономически сильной страны Европы.

"Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас. Даже больше, они практически требуют этого", – подчеркнул Мерц.

По словам источников издания, знакомых с обсуждениями в коалиции, бюджет Минобороны уже в этом году должен вырасти более чем на 15% - до более 60 миллиардов евро.

Во время своей речи Фридрих Мерц также отметил, что Германия для увеличения численности армии введет "новую, привлекательную форму добровольной военной службы". Она должна поощрить молодежь взять на себя ответственность за безопасность страны.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус в своем первом парламентском обращении к новому федеральному правительству заявил: если слишком мало людей добровольно пойдет в армию, то ФРГ может вернуть обязательный призыв на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия может вернуть обязательный призыв в армию. Кроме дефицита оружия, ФРГ нужно быстро решить проблему нехватки военных, и если Бундесвер не сможет набрать достаточно добровольцев, то будет вынужден возобновить обязательную военную службу.

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