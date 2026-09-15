Британская армия тестирует лошадей в камуфляже для разведывательных миссий – Telegraph

Британская армия тестирует "боевых лошадей" для возможного использования в разведывательных миссиях. Военные изучают, насколько животные могут помочь при передвижении по труднодоступной местности, где возможности тяжелой техники ограничены.

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Об этом сообщает Telegraph. В ходе испытаний также оцениваются вопросы маскировки, мобильности и ухода за лошадьми.

Лошадей готовят к военным миссиям

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что военные испытывают лошадей для скрытого передвижения по сложной местности и возможного использования в будущих операциях. В частности, армия оценивает перспективы применения животных для разведки, мобильности и маскировки, опираясь также на опыт союзников.

Идею возвращения лошадей в военную практику британские военные позаимствовали, в частности, в Эстонии. Там около десятка добровольцев создали конное подразделение в составе Лиги обороны, которое использует животных для передвижения по густым лесам и болотистой местности, где тяжелая военная техника может застревать.

В британской армии считают, что в отдельных сложных условиях лошади могут быть более мобильной альтернативой бронированной технике.

"Их идея проста, но смела: в густых лесах и на болотистой местности, где застревает тяжелая военная техника, лошади могут добраться куда угодно", – заявил представитель минобороны.

Испытание традиционной мобильности

В британской армии отмечают, что современные боевые условия требуют нестандартных решений и способности быстро адаптироваться. Опыт Украины и стран Ближнего Востока, по мнению военных, показывает, что даже традиционные способы передвижения могут вновь оказаться полезными.

Кавалерийский полк Дома, участвующий в церемониальных мероприятиях, включил верховую навигацию в ежегодное соревнование "Кубок вызова принцессы Елизаветы". В этом году военные впервые должны пройти маршрут на учебной площадке Баросса в Сандгерсте, используя только карту и компас.

Соревнования проводятся уже 77 лет. Они проверяют физическую подготовку, навыки навигации, меткость и выносливость военных, а также их умение управлять лошадьми. Командир полка подполковник Бен Макнейл подчеркнул, что кавалеристы должны быть хорошо подготовлены как к использованию лошадей, так и к бронетехнике.

Как писал OBOZ.UA, Вооруженные силы Великобритании объявили о создании новой специализированной целевой группы, которая должна радикально ускорить внедрение беспилотных летательных аппаратов и автономного оружия. Это решение стало частью масштабного Плана инвестиций в оборону (DIP).

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