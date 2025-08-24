Британия продолжит обучение украинских военных: сколько еще продлится программа

Великобритания расширит программу Interflex, нацеленную на подготовку воинов Сил обороны, чтобы укрепить армию Украины в преддверии потенциального мирного соглашения. Боевые тренировки и обучение командиров продляться по меньшей мере до конца 2026 года.

Об этом в воскресенье, 24 августа, заявило Bloomberg. Агентство ссылается на Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Операция Interflex – это самая масштабная программа подготовки иностранных военных на территории Британии со времени Второй мировой

По состоянию на конец августа, более 50 000 украинских новобранцев прошли подготовку благодаря указанной инициативе.

"Мы продолжим наращивать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищать сегодня и сдерживать завтра", – заявил глава МО Джон Хили.

"Перед лицом продолжающихся российских атак мы должны обеспечить Вооруженным силам Украины максимально возможную защиту. И по мере того, как продолжается стремление к миру, мы должны превратить украинцев в максимально мощный сдерживающий фактор для обеспечения этого будущего мира", – добавил он.

Обучение будет продолжаться на фоне активизации дипломатической работы

Журналисты заявили, что работа над потенциальным мирным соглашением между Киевом и Москвой набрала обороты. Руководители американских и европейских войск встречались для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

"Коалиция добровольцев" под руководством Лондона и Парижа разработала планы развертывания многонациональных вооруженных сил на украинской территории для предотвращения повторного нападения после подписания мирного соглашения. Британское Министерство обороны заявило, что в последние месяцы во встречах приняли участие более 200 военных планировщиков, а также были представлены мнения около 30 стран.

Согласно информации Bloomberg, первый этап разрабатываемой инициативы предусматривает укрепление ВСУ путем подготовки и подкрепления. Украинских воинов будет поддерживать многонациональная группировка, состоящая преимущественно из европейских военнослужащих. Миссия будет размещена в Украине вдали от линии фронта.

Дальнейшая часть плана предусматривает поддержку со стороны Соединенных Штатов. Они должны обеспечить обмен разведданными, пограничный контроль, поставку вооружения и, возможно, противовоздушную оборону.

