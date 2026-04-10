Британия не задержала ни одного танкера 'теневого флота' России, несмотря на заявления Стармера: в The Telegraph назвали причину

Великобритания не задержала ни одного танкера, входящего в "теневой флот" России. Подсанкционные российские суда беспрепятственно проходят через Ла-Манш, несмотря на обещание британского премьер-министра Кира Стармера "преследовать" их.

Видео дня

Причина невыполнения обещания заключается в опасениях Лондона относительно нарушения международного права. Об этом пишет The Telegraph.

Королевский флот Великобритании не задержал ни одного подсанкционного танкера, входящего в "теневой флот". Несмотря на то, что Стармер две недели назад пообещал "преследовать" эти суда, они на этой неделе беспрепятственно прошли Ла-Манш в сопровождении российских военных кораблей. И это, считают в The Telegraph, вызывает "все больше вопросов относительно неспособности правительства остановить российские корабли".

"Теперь стало известно, что Генеральный прокурор лорд Гермер (Ричард Гермер. – Ред.) предоставил юридические консультации относительно того, как можно было бы остановить эти суда в британских территориальных водах, чтобы прервать поток санкционной нефти союзникам России. По его совету, на суда могут высаживаться спецназовцы и офицеры Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), но таких операций еще не проводилось из-за опасений относительно нарушения международного морского права, которое устанавливает высокие юридические ограничения для государства по высадке на иностранное судно", – пишет издание.

The Telegraph отмечает, что британские чиновники должны представить юридическое обоснование каждой операции, что согласно международному праву называется "запретом", и доказать, что судно избежало британских санкций.

Российские корабли прошли через Ла-Манш в среду, 8 апреля. Уже на следующий день Москва отправила еще три корабля. Произошло это через несколько часов после того, как министр обороны Великобритании Джон Гили рассказал о российской операции с использованием подводных лодок в британских водах, целью которой было повреждение жизненно важных энергетических и передающих кабелей.

Одно из российских судов, прошедших Ла-Манш, вероятно, перевозило грузы для вооруженных сил Путина.

Джонсон раскритиковал Стармера

В четверг бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил изданию The Telegraph, что Стармеру придется остановить "теневой флот", чтобы восстановить "часть уважения, которое Великобритания недавно потеряла" из-за своего военного ответа на войну на Ближнем Востоке.

"Я считаю это жалким. Я не знаю, почему мы не садимся на борт этих кораблей, нарушающих санкции. Они подпитывают военную машину Путина и финансируют убийства невинных украинцев, и у нас есть прекрасная возможность остановить это... Я думаю, что если бы мы это сделали, это бы очень помогло вернуть часть уважения, которое Великобритания недавно потеряла из-за нашей неспособности защищать наших друзей в Персидском заливе и использовать наши базы на Кипре... Путин нарушает закон – он знает, что нарушает, и он смеется над нами. Важно лишить Путина доходов. Им нужно восстановить немного гордости за британские вооруженные силы. Это не вина вооруженных сил – это ужасное руководство правительства", – резко высказался политик.

Почему британское правительство бездействует

Причиной невыполнения обещания Стармера от 26 марта "еще настойчивее преследовать "теневой флот" [Путина]" и лишить его военную машину "грязных прибылей", стали "юридические проблемы".

"Считается, что Королевский флот готов к захватам в Ла-Манше, во время которых офицеры NCA, которые могут проводить аресты согласно британскому санкционному законодательству, будут помогать военным чиновникам. Но когда фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" во вторник сопровождал пару кораблей теневого флота через Ла-Манш, британский военно-морской корабль просто следовал за ним", – пишет The Telegraph.

В Ла-Манше российские танкеры и военный корабль встретили суда Вспомогательных сил Королевского флота (RFA) с гражданскими моряками, а не военнослужащими Вооруженных сил.

"Существуют опасения, что одно из российских судов перевозило припасы и запасные части для вооруженных сил России. Издание The i Paper сообщает, что судно было загружено "военно-значимым" грузом и сопровождалось фрегатом Черноморского флота, вооруженным крылатыми ракетами и ракетами класса "земля-воздух". В четверг еще три российских танкера, находящихся под санкциями, прошли через Ла-Манш, что вызывает беспокойство относительно того, что теневому флоту Путина позволяют безнаказанно действовать в британских водах", –пишет издание.

Угроза сэра Кира о том, что британские войска высадятся на суда, похоже, уменьшила поток судоходства в Ла-Манше, и многие танкеры, на которые распространяются санкции, выбирают маршрут через Северное море и обходят побережье Ирландии.

В четверг министр обороны Гили заявил, что "мы можем сделать больше", чтобы остановить теневой флот, но добавил, что решение России сопровождать судно военным кораблем показало, что Великобритания успешно отвлекла ресурсы Путина от Украины.

"Мы готовы. У нас есть военные возможности, и мы готовы принять меры не только в поддержку, но и вместе с союзниками, чтобы перехватить суда теневого флота", – подчеркнул Гили.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил более жесткие действия против российского "теневого флота". С тех пор британские военные и правоохранители могли задерживать подсанкционные танкеры непосредственно в водах страны.

Решение было принято для усиления давления на Россию и ее энергетический сектор. Британские вооруженные силы получили полномочия подниматься на борт российских нефтяных танкеров, которые подозреваются в обходе санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!