Британия не предоставит США авиабазы для атак по иранским электростанциям – медиа

Великобритания не позволит США использовать базы Королевских ВВС для ударов по иранским мостам или электростанциям. Правительство страны подчеркнуло, что доступ к британским военным объектам возможен только для операций, направленных на ослабление оборонительных возможностей Ирана.

В то же время потенциальные атаки на инфраструктуру не подпадают под это определение. Об этом сообщает iPaper.

Стармер ограничивает доступ США к британским базам только для оборонительных целей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее подчеркивал, что доступ США к британским военным базам должен ограничиваться операциями, направленными на снижение оборонного потенциала Ирана, в частности ударами по ракетным объектам или складам вооружения.

В случае обращения Вашингтона с просьбой использовать эти базы для атак на другую инфраструктуру, в частности гражданскую, ему будет отказано, ведь такие действия могут расцениваться как военные преступления.

В то же время в материале отмечается, что несмотря на неизменную позицию относительно оборонного использования баз, подобный отказ может еще больше осложнить и без того напряженные отношения между британским премьером и президентом США Дональдом Трампом.

Что предшествовало

Накануне эскалации на Ближнем Востоке британское правительство отказало США в использовании своих военных баз для наступательных операций. 28 февраля премьер Кир Стармер заявил, что британские самолеты действуют в регионе исключительно в оборонительных целях, защищая население, интересы и союзников.

На следующий день Британия предоставила доступ к авиабазам RAF Fairford и Diego Garcia только для ударов по иранским объектам, причастным к атакам на британский персонал, отказав США от использования баз для наступательных действий.

В начале марта Трамп резко раскритиковал Стармера из-за его неопределенной позиции относительно участия в операции против Ирана. Американский лидер в очередной раз прокомментировал решение Великобритании отказать Соединенным Штатам в использовании авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для возможных ударов по Ирану, подчеркнув, что "мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мадрид также не позволил США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. В ответ американский лидер Дональд Трамп пригрозил прекратить все торговые операции с Испанией.

