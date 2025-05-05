Бразильская полиция предотвратила взрыв бомбы на концерте Леди Гаги: было более двух миллионов зрителей

В Рио-де-Жанейро полиция предотвратила попытку осуществить взрыв бомбы на концерте Леди Гаги, который произошел на пляже Копакабана. Во время масштабной операции задержаны два человека, в том числе несовершеннолетний и фанатка артистки, которые планировали теракт с использованием самодельных взрывных устройств.

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Целью злоумышленников было обрести популярность в социальных сетях. Об этом сообщает BBC.

Злоумышленники действовали в нескольких штатах Бразилии – Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Сан-Паулу, где полиция провела обыски и изъяла электронные устройства. Одного из подозреваемых израильского происхождения арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия, другого – за хранение детской порнографии.

Как отмечает Министерство юстиции Бразилии, подозреваемые называли себя фанатами певицы, так называемыми "маленькими монстрами". Операция "Фальшивый монстр" была начата после наводки разведки полиции штата Рио, разоблачившей онлайн-группы, поощрявших насилие среди подростков, используя закодированный язык, экстремистскую символику и другой язык ненависти, в частности, направленный против детей. Подозреваемые пропагандировали насилие среди подростков и представителей ЛГБТК+, а также способствовали радикализации подростков, включая самоповреждение и насильственный контент "как форму принадлежности и вызова среди молодежи".

Команда Леди Гаги узнала об угрозе взрыва уже после концерта из новостей и заявила, что во время мероприятия не было никаких инцидентов или предупреждений. Безопасность мероприятия, вход на который был бесплатный, обеспечивали более 5000 правоохранителей, участники проходили металлодетекторы, а для контроля применяли дроны и камеры с распознаванием лиц.

"Мы узнали об этой вероятной угрозе из-за сообщений СМИ сегодня утром. До и во время шоу не было никаких известных проблем с безопасностью, а также не было никакого сообщения от полиции или власти к Леди Гаге о каких-либо потенциальных рисках", – заявил спикер Леди Гаги.

Концерт, посетивший более двух миллионов человек, организовали власти города как часть программы экономического восстановления. Ожидалось, что событие принесет Рио-де-Жанейро около 100 миллионов долларов прибыли.

В последний раз выступавшая в Бразилии в 2012 году Леди Гага вернулась с новым шоу в рамках тура в поддержку своего восьмого альбома Mayhem. Артистка появилась на сцене в костюмах с бразильскими мотивами и эмоционально обратилась к фанатам: "Вы ждали меня больше 10 лет".

Как сообщал OBOZ.UA, поп-суперзвезда Леди Гага переписала историю мировой музыки, собрав рекордные 2,1 миллиона зрителей на бесплатном концерте на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Событие, состоявшееся вечером в субботу, 3 марта, стало самым массовым сольным выступлением артистки в истории и превзошло прошлогодний рекорд Мадонны, собравшей на этом же месте 1,6 миллиона поклонников.

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