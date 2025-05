Леди Гага установила мировой рекорд в Бразилии: этого ждали более 10 лет

Поп-суперзвезда Леди Гага переписала историю мировой музыки, собрав рекордные 2,1 миллиона зрителей на бесплатном концерте на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Событие, состоявшееся в субботу, 3 марта, вечером, стало самым массовым сольным выступлением артистки в истории и превзошло прошлогодний рекорд Мадонны, собравшей на этом же месте 1,6 миллиона поклонников.

39-летняя певица, автор хитов Bad Romance, Poker Face и Just Dance, вернулась в Бразилию впервые за десять лет. В 2017-м она была вынуждена отменить запланированное выступление из-за фибромиалгии – хронического заболевания, вызывающего боли в мышцах и усталости. Поэтому возвращение Гаги в бразильскую сцену превратилось не только в масштабное шоу, но и в эмоциональный акт воссоединения с фанатами, а видео с события разлетелись по сети.

"Сегодня вечером мы творим историю, но никто не творит историю самостоятельно. Без всех вас, невероятных бразильцев, у меня не было бы этого момента. Спасибо, что творите историю вместе со мной", – сказала Леди Гага со сцены, вызвав шквал оваций.

Как отмечает Metro, для проведения концерта понадобилась гигантская операция безопасности:свыше 5000 полицейских и военнослужащих, дроны, металлоискатели и медицинские службы. Власти города сообщили, что мероприятие привлекло более 500 тысяч туристов, а его экономический эффект оценили более чем в 100 миллионов долларов. Местные отели были заполнены на 98%, а предприниматели пляжа сообщили о рекордных прибылях.

Фанаты начали скапливаться на пляже еще до рассвета. Некоторые даже забирались на деревья или устанавливали собственноручно собранные конструкции, чтобы лучше видеть сцену. Местные медиа окрестили событие "концертом десятилетия".

Более того, его транслировали вживую на Multishow и TV Globo, позволив миллионам людей по всему миру присоединиться к историческому мгновению.

В течение двухчасового выступления Леди Гага сменила более десяти сценических образов, среди которых наряды в цветах бразильского флага, неоновые корсеты, футуристические платья и даже металлический плащ, напоминавший костюм супергероя. Сет-лист охватывал самые известные композиции ее карьеры – Poker Face, Born This Way, Bloody Mary, Always Remember Us This Way – а также новые песни из альбома Mayhem, в частности Abracadabra.

Звуковое и световое оформление концерта также поражало – десятки лазерных установок, многотонная сцена, пиротехника и синхронизированное шоу дронов, что над пляжем образовали надпись: "Thank you, Brazil".

Концерт Леди Гаги обошел по количеству зрителей даже рекорд Мадонны, установленный в мае 2024 года. Как сообщал OBOZ.UA, тогда 65-летняя поп-икона выступила на том же пляже с бесплатным шоу, на которое пришли 1,6 миллиона человек. Она объединила на сцене Billie Jean Майкла Джексона и собственный хит Like a Virgin, создав театральный теневой спектакль, ставший вирусным в соцсетях.

Но теперь эстафета перешла к Гаге. Организаторы уже заявили, что намерены проводить концерты на Копакабане ежегодно до 2028 года. И хотя корона принадлежит Леди Гаги, борьба за зрительское лидерство только начинается.

