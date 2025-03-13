Большинство французов поддержали идею Макрона об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС: опрос

Более половины опрошенных французов считают, что Франция как ядерное государство должна защищать своих европейских соседей. Таким образом они поддержали идею президента Эммануэля Макрона о создании "ядерного зонтика" для Евросоюза.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Elabe по заказу телеканала BFMTV. Он был опубликован в среду, 12 марта.

Так, 59% опрошенных французов считают, что "в интересах Франции защищать другие европейские страны, особенно с помощью ядерного оружия".

Эта идея привлекает левых избирателей (76%), сторонников президента (84%) и правых (65%), но гораздо меньше – ультраправых (39%).

Французских граждан также спросили о военном авторитете Франции. 56% считают, что Франция является большим военным государством, а 60% думают, что она способна прийти на помощь другим европейским странам в случае нападения со стороны России.

При этом только 48% респондентов считают, что Франция способна защитить себя в случае нападения России на ее территорию, и только 41% считают, что Франция достаточно мощна, чтобы удержать Россию от нападения.

"Хотя война в Украине (полномасштабная – Ред.) длится уже три года, начало переговоров с приходом к власти Дональда Трампа вернуло конфликт в центр новостей. И это беспокоит многих французов. В нашем опросе 77% сказали, что они обеспокоены тем, что военный конфликт распространится на другие страны, близкие к России, а 23% опасаются, что однажды война коснется и Франции", – говорится в сообщении.

Напомним: во время своего обращения к нации 5 марта Макрон сказал, что у Франции ядерное оружие, поэтому она защищена лучше, чем другие страны ЕС. Он заявил, что решил начать дискуссию насчет использования французского ядерного оружия для защиты Европейского Союза, и подчеркнул, что угроза со стороны России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции правительство ищет возможности увеличить финансирование оборонных потребностей страны еще на 30 миллиардов евро. Такая сумма равняется одному проценту ВВП и сможет довести общую сумму расходов на оборону до 3% ВВП.

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