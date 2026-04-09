Благодаря украинским технологиям союзники защищаются в Персидском заливе, – Рютте

Дарья Дурова
Новости. Мир
1 минута
330
Украинские технологии помогают союзникам на Ближнем Востоке. Уроки, сделанные украинцами после начала российского полномасштабного вторжения, сейчас спасают жизни заграницей.

Этот факт признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. В четверг, 9 апреля, он выступил в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне (США).

Военные проекты в Украине быстро развиваются, и это помогает странам-партнерам

Генсек высоко оценил наработки Украины. "Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши друзья в Персидском заливе обороняются от российских и иранских дронов благодаря украинским технологиям, которых не было даже год назад", – сказал он.

По словам Рютте, "союзники быстро движутся", чтобы наращивать вооруженные силы и военное финансирование, внедрять новые возможности и т.д. – но "им нужно больше".

"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология перехвата беспилотников. И здесь тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее собственными границами", – заявил политик.

Генсек НАТО добавил, что доработать стоит возможности защиты "от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива".

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Там заявили, что союзники по НАТО "повернулись спиной" к американцам в сложные времена и не прошли проверку.

