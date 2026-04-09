Благодаря украинским технологиям союзники защищаются в Персидском заливе, – Рютте

Украинские технологии помогают союзникам на Ближнем Востоке. Уроки, сделанные украинцами после начала российского полномасштабного вторжения, сейчас спасают жизни заграницей.

Видео дня

Этот факт признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. В четверг, 9 апреля, он выступил в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне (США).

Военные проекты в Украине быстро развиваются, и это помогает странам-партнерам

Генсек высоко оценил наработки Украины. "Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши друзья в Персидском заливе обороняются от российских и иранских дронов благодаря украинским технологиям, которых не было даже год назад", – сказал он.

По словам Рютте, "союзники быстро движутся", чтобы наращивать вооруженные силы и военное финансирование, внедрять новые возможности и т.д. – но "им нужно больше".

"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология перехвата беспилотников. И здесь тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее собственными границами", – заявил политик.

Генсек НАТО добавил, что доработать стоит возможности защиты "от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива".

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Там заявили, что союзники по НАТО "повернулись спиной" к американцам в сложные времена и не прошли проверку.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США сообщил, что ухудшение отношений между Вашингтоном и участниками НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!