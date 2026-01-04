'Благо народа должно преобладать': Папа Римский призвал гарантировать Венесуэле суверенитет

В воскресенье, 4 января, Папа Римский Лев XIV сделал очередное "миротворческое" заявление. Он, в частности, призвал гарантировать суверенитет для Венесуэлы и иметь уважение к общечеловеческим и гражданским правам.

Также в своей речи понтифик отметил, что нужно быть "солидарными с теми, кто страдает от войн". Его цитирует издание Vatican News.

Добавляется также, что после произнесения молитвы "Ангел Господень" в первое воскресенье января Папа Лев XIV возобновил соболезнования пострадавшим от трагедии в Кран-Монтане в швейцарских Альпах.

"Дорогие, не теряем веры в Бога мира: молимся и будем солидарными с народами, которые страдают от войн", – этими словами Папа Лев XIV завершил свои поздравления, обращенные к паломникам, которые в полдень 4 января собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Святейший Отец прежде всего направил мысль к пострадавшим от трагедии, которая в новогоднюю ночь произошла в швейцарских Альпах, где пожар в баре унес десятки жизней.

"Хочу еще раз засвидетельствовать свою близость с теми, кто переживает боль из-за трагедии, произошедшей в Кран-Монтане в Швейцарии. Уверяю в молитве за погибших молодых людей, за раненых и их родных", – сказал он.

Далее глава Католической Церкви отметил, что с беспокойством следит за развитием ситуации в Венесуэле.

"Благо дорогого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями. Надо побудить преодолеть насилие и ступить на тропы справедливости и мира, обеспечивая верховенство права, закрепленное в Конституции, уважая права человека и гражданские права каждого и всех и работая над совместным строительством спокойного будущего сотрудничества, стабильности и согласия, с особым вниманием к беднейшим, которые страдают из-за сложной экономической ситуации", – сказал Лев XIV, заверяя в своей молитве в этом намерении и призывая всех к молитве, вверяя ее заступничеству Пресвятой Богородицы и венесуэльских святых.

Что предшествовало

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Напомним, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил Мадуро ультиматум, требуя его отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

