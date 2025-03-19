'Бизнесом слишком долго пренебрегали': инвестор Tesla призвал Маска уйти с поста директора

Известный американский предприниматель, один из первых "долгосрочных инвесторов" в Tesla Росс Гербер заявил, что гендиректор автомобильной компании Илон Маск должен уйти либо с поста в Tesla, либо в правительстве президента США. Из-за работы в правительстве Маск не только не может сосредоточиться на развитии Tesla, он фактически "уничтожает репутацию компании".

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Основатель, президент и гендиректор компании Gerber Kawasaki Wealth Росс Гербер – автор собственных колонок в Forbes и Bloomberg, также является аналитиком агентства Reuters. Однако заявление по поводу Маска он сделал в интервью британскому вещателю Sky News.

"Я думаю, Tesla нуждается в новом генеральном директоре. Пора, чтобы Tesla уже хоть кто-то руководил. Бизнесом слишком долго пренебрегали. Но Tesla делает слишком много важных вещей. Поэтому Илон должен либо вернуться в Tesla и уйти с других должностей, либо сосредоточиться на правительстве и продолжать делать то, что он делает, но найти соответствующего генерального директора для Tesla", – отметил Росс Гербер.

По его словам, еще приобретя Twitter, "Маск взял на себя чрезмерное количество проектов". Это не могло не отразиться на главном бизнесе. И сказалось – рыночная стоимость Tesla с декабря упала более чем на 800 миллиардов долларов.

"Репутацию компании уже уничтожил Илон Маск. Продажи резко падают, да, это кризис. Вы буквально не можете продать самый лучший продукт на рынке, потому что генеральный директор компании настолько противоречив", – считает инвестор.

Предприниматель добавил, что ранее "продукция Tesla, несомненно, была лучшей", но Маск "имеет всего 24 часа в сутки", то есть не успевает за всем. Однако делать посты и комментарии в интернете он успевает.

"А эти публикации в социальных сетях и работа с президентом Трампом только принесли Tesla слишком много негативной рекламы", - отметил Росс Гербер.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на красноречивую поддержку президента США Дональда Трампа Маском в его компании Tesla переживают, что политика американской администрации навредит автопроизводству. Об этом говорится в письме, которое от имени компании поступило торговому представителю США Джеймисону Гриру.

Tesla – одна из компаний, наиболее пострадавших из-за политики Белого дома. После инаугурации Трампа 20 января акции компании упали более чем на 35%, а 2024 год стал для автокомпании первым за 10 лет, когда она испытала первое годовое падение продаж за последние десять лет. Учитывая это состояние самого Илона Маска "похудело" на $148 млрд, хотя он все еще остается самым богатым человеком в мире.

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