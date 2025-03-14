Действия Трампа вредят бизнесу: в Tesla просят прекратить торговую войну

Несмотря на красноречивую поддержку президента США Дональда Трампа миллиардером Илоном Маском в его компании Tesla переживают, что политика американской администрации навредит автопроизводству. Об этом говорится в неподписанном письме, которое от имени компании поступило торговому представителю США Джеймисону Гриру.

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Как сообщает Financial Times, письмо было отправлено во вторник, 11 марта. В нем в Tesla предупредили, что тарифная эскалация с ключевыми торговыми партнерами США может усложнить цепочки обеспечения доступными запчастями.

В письме также говорится, что Tesla "поддерживает" справедливость в мировой торговле, но американские экспортеры "испытывают непропорциональное влияние, когда другие страны реагируют на торговые действия США". Также отмечается, что электромобили этого производителя тоже могут пострадать от тарифов, наложенных на США в ответ.

"Прошедшие торговые действия Соединенных Штатов привели к немедленной реакции целевых стран, включая повышение пошлин на электромобили, импортируемые в эти страны", – говорится в письме.

Чтобы найти как можно больше местных поставщиков для своих автомобилей и аккумуляторов, чтобы уменьшить зависимость от уязвимых к тарифам зарубежных компаний, Tesla была вынуждена изменить свою цепочку поставок. "Тем не менее, даже с агрессивной локализацией цепочек снабжения определенные части и компоненты трудно или невозможно получить в США", – объясняют представители автопроизводителя.

Таможенная политика Трампа может привести к увеличению затрат на производство автомобилей в США и сделать их менее конкурентоспособными при экспорте за границу. Поэтому Грира призвали "обеспечить, чтобы американские производители не были чрезмерно обременены торговыми действиями, которые могут привести к наложению запретительных тарифов на необходимые компоненты", а также избегать повышения стоимости импорта дефицитных в США минералов, таких как литий и кобальт.

На правах анонимности представители компании отметили, что письмо не было подписано, чтобы никого в дальнейшем за это не уволили. Но известно, что его загрузила на сайт торгового представителя США помощница главного юрисконсульта Tesla Мириам Экаб. Аналогичное письмо администрации Трампа Tesla присылала и при его первой каденции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Tesla – одна из компаний, наиболее пострадавших из-за политики Белого дома. После инаугурации Трампа 20 января акции компании упали более чем на 35%, а 2024 год стал для автокомпании первым за 10 лет, когда она испытала первое годовое падение продаж за последние десять лет. Учитывая это состояние Илона Маска "похудело" на $148 млрд, хотя он все еще остается самым богатым человеком в мире.

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