Бескомпромиссное послание: медиа объяснили неожиданное 'нападение обаяния' представителей США в Мюнхене

На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио представил обновленное видение трансатлантических отношений, которое можно назвать "мягкой силой" администрации Дональда Трампа. После периода жесткой риторики и споров – от тарифов до статуса Гренландии – Вашингтон решил сменить гнев на обаяние, но при этом четко обозначил свои условия.

В частности, выступление Рубио на конференции заметно отличалось от прошлогодней резкой критики вице-президента Джея Ди Вэнса. Об этом пишет издание Politico.

Единство через ценности, а не через бюрократию

В ходе Мюнхенской конференции госсекретарь подчеркнул, что США и Европа неразрывно связаны общей "западной цивилизацией", историей и культурой. Однако он дал понять, что старая модель отношений, основанная на либеральном глобализме и доминировании международных институтов, изжила себя.

Рубио заявил, что Вашингтон хочет видеть Европу сильной и способной защитить себя самостоятельно. Это была уже не просто просьба увеличить расходы на оборону, а требование к союзникам стать полноценными геополитическими игроками, чтобы США могли сосредоточиться на своих приоритетах.

Также госсекретарь обрушился с критикой на "климатический культ", бесконтрольную миграцию и деиндустриализацию. По его мнению, именно эти факторы ослабляют Запад. Он призвал союзников вернуться к защите национальных интересов и реальному производству.

Особое внимание было уделено ООН, роль которой в современных конфликтах Рубио назвал практически нулевой. Вашингтон призывает к радикальной реформе мировых структур, которые, по мнению администрации, больше не справляются со своими задачами.

Реакция Европы: облегчение со скепсисом

Для европейских лидеров речь Рубио стала своего рода "вздохом облегчения". После угроз Трампа и неопределенности последних месяцев, подтверждение того, что США остаются в союзе, было воспринято позитивно. Глава конференции Вольфганг Ишингер назвал это посланием "партнерства и уверенности".

Тем не менее, за примирительным тоном скрывается жесткая реальность. Лидеры Франции и Германии в своих ответах подчеркнули, что Европе пора учиться быть "геополитической державой", независимой от колебаний настроений в Вашингтоне. Немецкий канцлер Фридрих Мерц прямо отметил, что "культурные войны MAGA" не близки Европе, и призвал к созданию более автономной системы безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Рубио заявил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией сводится к фундаментальным вопросам, на которые трудно дать однозначный ответ. Сейчас нужно понять, действительно ли Кремль готов закончить войну.

