'Символ надежды. Правда. Справедливость': Белый дом опубликовал изображение с Трампом в образе Супермена

В пятницу, 11 июля, Белый дом опубликовал новое изображение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На фотографии американский лидер предстает в образе Супермена.

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Соответствующее фото с сообщением размещено в соцсети Х. Изображение было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Пресс-служба Белого дома охарактеризовала работу лидера американского народа рядом похвальных слов и назвала символом надежды.

"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", – говорится в сообщении.

Изображение Трампа в виде супергероя стало вирусным и набрало уже более 4 млн просмотров.

Напомним, чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI придерживается мнения, что в целом позиция Трампа по отношению Украины неоднозначна, изменчива и сильно политизирована.

В одном из последних интервью Дональд Трамп выразил разочарование действиями России и сказал, что за все американское вооружение, которое предусмотрено в рамках соглашения между Вашингтоном, Североатлантическим альянсом и Киевом, переданное украинской армии, платит НАТО. Также глава Белого дома заявил, что в понедельник, 14 июля, сделает заявление по России. Однако о чем именно пойдет речь, он не уточнил.

Как писал OBOZ.UA, ранее Госдеп Соединенных Штатов осудил ракетные удары России по украинским городам и подчеркнул, что американская администрация во главе с Трампом продолжит прилагать усилия, чтобы остановить эту войну.

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