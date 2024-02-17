Часть 2. Белорусы, работающие на предприятиях ВПК – соучастники преступлений РФ

Постсоветское большинство общества граждан Беларуси национальное самосознание и самоидентичность особо не проявляет. Себя эти граждане идентифицируют как "мы все советские люди". При этом поглощение Беларуси Россией одобряют менее 8%, даже этого населения. Т.е. далеко не все белорусы готовы проснуться недороссиянами, коими они сразу же станут, после официального завершения процесса поглощения. Но, тем не менее, для этих людей, уровень восприятия окружающей действительности заканчивается фразой: "а мне што каўбаса, што калбаса, каб было". Но взглянуть дальше и осознать, что у них руки по локоть в крови украинцев, сирийцев, грузин, чеченцев и других народов, атакованных Российской Федерацией, они, увы, не в состоянии. Эти белорусы не понимают, что они – соучастники военных преступлений.

Поэтому работающие заводы и фабрики для них практически предел мечтаний. Пусть предприятия выпускают продукцию для убийства южной соседки армией северо-восточной, лишь бы платили зарплату и не надо было ломать голову, как заработать на жизнь. Увы, но рабская крепостная Россия и Советский Союз впечатали такую поведенческую модель в головы не одному поколению белорусов. Именно эти люди - основа электората мозаичного шизофреника, захватившего власть в стране, в свое время возглавивший процесс внутренней оккупации и денацификации белорусского народа. Теперь он привел страну к внешней оккупации.

Многие белорусы, работая на предприятиях оборонной промышленности думают, что они хорошо обеспечивают свои семьи, что предприятия работают и замечательно, что посыпавшиеся на их заводы горы заказов — это все заслуга их президента и руководства заводов и фабрик. Но как-то до них не доходит, что их заводы работают на военно-промышленный комплекс Российской Федерации и сами они жестко интегрированы в преступления, которые творит "союзная сестра".

Вот и стоит белорусам задуматься, наконец-то, производя в три смены машины для убийства, да еще и для чужой страны. Ведь пока еще считается, что есть государство Беларусь, есть флаг, гимн, армия в своей форме, национальная валюта, президент, есть внешние атрибуты независимой страны. А что по факту? Страны уже нет. Суверенитет практически утрачен, Беларусь сейчас — это просто округ, Западный федеральный округ Российской Федерации. Увы.

Как же это случилось? Белорусы — очень послушный, мирный европейский народ, который позволил узурпировать власть одному человеку. А он изначально, придя к власти, сообщил, что этот народ сам жить не может и потянул его в "союз", а фактически в аквизицию Россией. Затем, постепенно, узурпировал власть, сливал национальные институции, притеснял национальную идентичность где только мог, и преподнес Кремлю всю свою страну на тарелочке. А простой белорус так и не понял, как он превратился в колонию соседа. Так же, как и не понял, как стал соучастником преступлений уже этого государства, не только отдав свою землю для нападения, но и трудясь в три смены на предприятиях еще вчера белорусской, а ныне общей оборонки. Причем эти люди, согласно перечню элементов и признаков преступлений, обозначенных в международном праве, относятся именно к той категории лиц, являющихся соучастниками исполнителя (ВС РФ), имеющего умысел уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, — геноцида, посредством убийства (причинения смерти), лицам другой национальной группы. Также, они являются соучастниками преступления убийства против человечности, так как их деятельность, непосредственно, направлена на обеспечения исполнителя.

Давайте вспомним Нюренбергский трибунал над верхушкой нацистской Германии, над ее тогдашней "элитой". На нем даже высшие должностные лица немецких нацистов искренне не понимали, в чём же состоит их вина? Но ведь все они, тем не менее, все они, каждый, вносили свой вклад в общее дело по созданию, развитию, и применению фашистской военной машины. И хоть, была осуждена лишь жалкая верхушка, но все они принимали непосредственно участие в преступлении против человечности, в геноциде целых народов, в опытах над людьми, массовых грабежах и убийствах. Белорусы, вы понимаете на чьей вы стороне сейчас?! Осознание к немцам пришло только через два поколения. Внуки нацистов покаялись, и окончательно поняли всю глубину заблуждений нации, ведомой фюрером, на то время. Покаялись и осознали ответственность своего народа за участие в этих преступлениях. Ведь это они избрали свое руководство, ведь это они обеспечили ему подавляющую поддержку, ведь это они купились на лживые речи политиков, они были соучастниками этих преступлений, не вмешиваясь в политику своего лидера, не давая отпор захватчикам своей земли.

Белорусы, зачем повторять их опыт, это ваша война? Вы ее хотите разделить с московитским зверьем, которое постоянно воюют и не умеет мирно жить? Вы так любите своего усатого фюрера, что готовы терпеть его, забыть свои корни, пойти под международный трибунал ООН за ним и сесть на скамью подсудимых, разделив ответственность за воинские преступления, кражу украинских детей, преступления против человечности и геноцид? А ведь вы уже не идете, вы несетесь по этой мостовой, по которой вымощена дорога в ад.