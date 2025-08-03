Австралию накрыл мощный снегопад: кенгуру застревают в сугробах. Фото и видео

Восточную часть Австралии накрыл мощный снегопад, который привел к транспортному коллапсу. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, больше всего от снегопада пострадал штат Квинсленд на северо-востоке континента.

Видео дня

В некоторых районах метеорологи предупредили об осадках от 65 до 100 мм, а в отдельных случаях возможны более 130 мм. Об этом сообщает The Guardian.

Аномальная погода в Австралии

Несколько дней назад обильные снегопады прошли в регионах Нового Южного Уэльса, Виктории, Тасмании и столичной территории, а также в Западной Австралии. Через некоторое время мощный снегопад накрыл штат Южная Австралия и Квинсленд.

Служба экстренной помощи Нового Южного Уэльса сообщила о 100 транспортных средствах, застрявших на сильно заснеженных северных плато. Также Служба экстренной помощи сообщила, что до 100 автомобилей застряли в снегу на шоссе Нью-Инглэнд, Уотерфолл-Уэй, Норрис-Драйв и Графтон-Роуд в северных нагорьях.

Вдобавок к снегопадам Австралия пострадала от обильных ливней. Помощник комиссара Службы экстренной помощи Николь Хоган заявила, что сильные и продолжительные дожди могут привести к затоплению некоторых дорог и сделать их непроходимыми.

Сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках, умеренному наводнению подверглись река Пил в Тамворте и река Намой в Ганнеде. В Квинсленде по штату прошел мощный холодный фронт, на юго-востоке в районе Стэнторпа, Уорика и Далвина выпал снег. В Новом Южном Уэльсе необычное количество снега было зафиксировано в Армидейле и Гайре, возможны осадки до 50 см.

Что предшествовало

В условиях глобального изменения климата в мире все чаще регистрируются аномальные погодные явления. Например, на севере Саудовской Аравии выпал снег, а местами даже прошел град. Аномальные для этой страны погодные явления наблюдались в регионе Аль-Джафр в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика осенью 2024 столкнулась с сильнейшим снегопадом, который привел к настоящему коллапсу на дорогах. Некоторые районы оказались под двухметровым снежным покровом, из-за заблокированных путей люди застряли в своих автомобилях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!