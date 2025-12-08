'Атлантический бастион': королевский флот Британии обнародовал новую стратегию для противодействия российской угрозе

Королевский военно-морской флот Великобритании проводит тестирование новой оборонной стратегии. Программа является "прямым ответом на возобновление роста активности российских подводных лодок и других глубоководных аппаратов".

Об этом сообщает BBC. За последние два года количество российских кораблей в прибрежных водах Соединенного Королевства выросло на 30%.

Что известно

Лондонская доктрина получила название "Атлантический бастион". Сейчас в программу должны включить новую технологию, которой овладевает королевский флот, – подводный глайдер-беспилотник SG-1 Fathom.

Дрон производится немецкой компанией Helsing. Fathom разработан для того, чтобы обеспечивать патрулирование в течение многих месяцев, действуя автономно вместе с десятками других глайдеров, используя программное обеспечение, созданное на основе акустических данных, собранных в течение десятков лет.

ВМС также проводит испытания быстроходного катера с дистанционным управлением и беспилотного вертолета Protheus. Особое внимание уделяется тесту беспилотной субмарины Excalibur, которую спустили на воду в 2025 году.

"Мы знаем, какую угрозу представляет Россия. Мы отслеживаем, что делают их корабли, их подводные лодки. Нам известно, что они картографируют наши подводные кабели, наши сети и наши трубопроводы, и мы знаем, что они постоянно разрабатывают новые возможности, что создает для этого угрозу", – сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Аналитики отмечают, что Лондон "пренебрегал" своей ответственностью охранять Западную Атлантику после Второй мировой войны, и теперь королевские ВМС пытаются найти способ выглядеть убедительно перед угрозой, которая последовательно нарастала последние 20 лет, но ее все равно игнорировали.

Напомним, ранее министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили объявил о начале работы над новым соглашением по европейской безопасности, которое должно стать ответом на рост угроз в регионе. Документ призван усилить взаимодействие союзников и адаптировать оборонную политику к новым вызовам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский разведывательный корабль "Янтарь" заходил в воды Великобритании вблизи Шотландии и направил лазерное излучение на британских пилотов.

