Армия США хочет на вооружение 'противодронный комбайн': что он должен уметь и насколько это реально

Пентагон объявил запрос к производителям вооружения по созданию универсальной системы противовоздушной и противодроновой обороны для легкой пехоты. Речь идет о решении, которое можно применять без тяжелой техники и быстро разворачивать в различных условиях.

Об этом говорится в публичном запросе правительства США, на который обратило внимание издание Defense News. В материале отмечается, что новый проект называется SLED и предусматривает создание компактной, но многофункциональной системы. В самом документе указано, что она должна работать против различных типов воздушных угроз, включая дроны и авиацию.

Новые требования армии

Проект SLED предусматривает создание автономного решения, которое можно установить на легкий транспорт или роботизированную платформу. Система должна быть модульной, с открытой архитектурой и адаптированной под жесткие ограничения по весу и размерам. И это, кажется, ключевой момент.

В требованиях указано, что комплекс должен включать сенсоры для обнаружения угроз, средства радиоэлектронной борьбы и возможность дистанционного управления. Отдельно отмечается высокий уровень автономности с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и интеграцией в информационные системы войска.

Вооружение и сроки

Среди средств поражения, которые рассматриваются для SLED, названы ракеты Stinger, перспективные NGSRI, Coyote и APKWS. Также система может получить 30 мм автоматическую пушку XM914 и пулеметы калибров 12,7 мм и 7,62 мм.

Все компоненты должны транспортироваться военно-транспортным самолетом C-130 Hercules и иметь возможность десантирования на парашюте. В то же время сроки реализации проекта достаточно сжатые – в Пентагоне ожидают принятия системы на вооружение уже в 2027–2029 годах.

Аналоги и примеры

В Defense Express обращают внимание, что требования выглядят очень амбициозными. Но, именно такие условия диктует современная война, где мобильность и универсальность становятся решающими.

В качестве примера приводится шведская система Loke, которую компания Saab разработала всего за 84 дня. Она уже прошла испытания и даже стала на боевое дежурство.

Loke состоит из двух модулей – боевого и разведывательного. Первый включает вооружение с пулеметами M2 Browning и FN MAG и оптико-прицельную станцию. Второй – радар Giraffe 1X и систему радиоэлектронной борьбы.

Сама конструкция также модульная и может устанавливаться как на транспорт, так и работать стационарно. И хотя это не полный аналог SLED, подход выглядит очень похожим.

