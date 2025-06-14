Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года: Пашинян назвал главное условие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью его страны является подписания мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года. После этого можно будет распустить переговорные структуры, созданные в формате Минской группы ОБСЕ.

Видео дня

Об этом Пашинян сказал во время форума GLOBSEC 2025 в Праге, передает информационное агентство Armenpress. По его словами, Азербайджан уже сейчас поднимает вопрос о роспуске структур Минской группы.

"В целом это приемлемая для нас повестка. Но есть очень важный нюанс: мы должны быть уверены, что исключена ситуация, когда страница конфликта закрывается на территории Азербайджана, но превращается в новые претензии на территорию Армении", – подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, в некоторых азербайджанских кругах называют около 60% суверенной территории Армении "Западным Азербайджаном". Это является территориальной претензией к Армении, отметил политик.

"Наш подход заключается в том, чтобы подписать мирное соглашение и одновременно распустить эти механизмы. Я думаю, что мы должны попытаться реализовать все это как минимум до конца этого года", – сказал он.

Армения готова быстро продолжить совещания с Азербайджаном по подписанию и ратификации соглашения, резюмировал Пашинян.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев называл Армению "фашистским государством" и отмечал, что "фашизм должен быть уничтожен". По мнению азербайджанского лидера, Арменией "в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

А в марте Азербайджан обвинил Армению в атаке на своих военнослужащих. В Минобороны страны заявили, что армянские военные обстреляли со стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!