'Америку я ненавижу с детства, меня так воспитали': россиянин, живя в США, продолжает грезить российскими нарративами. Видео

В сети опубликовали видео с россиянином, который уже пять лет живет в США и пользуется всеми благами, которые предоставляет ему эта страна, однако продолжает грезить пропагандистскими нарративами. Он открыто заявляет, что ненавидит Америку и желает умереть в родной Сибири.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Warshal. Пожилой мужчина рассказал, что проживает в США с 2018 года, у его дочери есть там дом с парковкой, пенсионера бесплатно лечат, причем качественнее, чем в РФ, также бесплатно он имеет возможность пользоваться транспортом и получать лекарства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я родился в Сибири. Сейчас уже мне хочется уехать, потому что я чувствую, уже старый стал, 77 лет, только чтобы умереть там, а не здесь. Америку я ненавижу с детства!" – заявил россиянин.

Он признался, что причина этой ненависти – "меня так воспитали".

Далее он озвучил фразы в стиле российской пропаганды, мол, Нью-Йорк – очень богатый город, "даже бордюры обиты металлом".

"... А там люди горбатятся на эту Америку! У меня не то что зависть, у меня злость", – выдал странное объяснение россиянин.

Напомним, ранее в аэропорту "Эль-Прат" в Барселоне семью россиян обворовали на 8,5 млн евро. Семья граждан РФ собиралась лететь из Барселоны в Дубай.

С собой россияне везли немалый багаж эксклюзивных драгоценностей и когда они проходили регистрацию, преступник аккуратно покатил чемодан, на который была надета эксклюзивная сумка Hermès Birkin с инкрустированными бриллиантами. Как пишет испанское издание, стоимость этой уникальной сумки подсчитать невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские туристы снова стали участниками драки в Турции. В этот раз их стульями избили охранники пятизвездочного отеля "Loxia Comfort Club", инцидент произошел в городе Сиде;

– россиянин, сбежавший от мобилизации из России в Тбилиси, пожаловался на негостеприимность граждан Грузии. На видео, которое появилось в сети, он угрожал грузинам расправой за их пристрастное и враждебное отношение к россиянам.