Американские военные начали испытывать украинские морские дроны
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Силы специальных операций США впервые испытали украинские морские дроны Magura. Это произошло в Индо-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений на Филиппинах. Украинский морской беспилотник атаковал списанный корабль-мишень; последний после попадания затонул.
Об этом сообщает Bloomberg. Издание уточняет, что учения не были заранее анонсированы.
То, что нужно
Так или иначе, это стало "первым применением систем такого класса в регионе, где США и Китай активизируют разработку и развертывание морских дронов", отмечает Bloomberg.
"Это именно тот тип, который нам нужен больше всего – распределенные, живучие, относительно доступные системы, которые могут помочь лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной дуги", – цитирует издание Томаса Шугарта, капитана подводной лодки ВМС США и старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности.
"Они позволяют флотам держать свои самые ценные экипажи и корабли вне зоны поражения противника", – в свою очередь сказал эксперт по вопросам обороны Токийского института геоэкономики Ринтаро Иноэ.
Издание подчеркивает, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке"ускорили развитие недорогих беспилотных систем, в частности морских". Украинские дроны Magura ранее применялись против кораблей Черноморского флота РФ, а их относительно низкая стоимость – всего в сотни тысяч долларов за единицу – делает их особенно привлекательными для массового использования американскими военными.
Что предшествовало
Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первое испытание дронов Magura в ходе военных учений иностранных войск. Напомним, например, что во время учений у побережья Португалии многонациональная команда (правда, под руководством Украины) действовала в качестве условного противника и победила силы НАТО во всех смоделированных боях. В ходе одного из сценариев морские беспилотники даже "потопили" фрегат Альянса.
А использовали украинские военные в этих учениях именно морские дроны Magura.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, оружейники нашей страны начинали с простых морских дронов-камикадзе, но постепенно расширяли их возможности. И сейчас украинские разработки позволяют уничтожать даже авиацию противника с моря.
Однако Украина не останавливается на достигнутом и продолжает работать над новыми системами, теперь – над подводными.
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