'Работаем над подводными системами': Зеленский рассказал об украинских наработках в сфере морских дронов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о развитии морских дронов и новых технологий в этой сфере во время обращения к парламенту Великобритании. Выступление состоялось в Лондоне, где он очертил текущие достижения и дальнейшие планы Украины.

Зеленский выступил в парламенте Великобритании 17 марта, где рассказал об эволюции украинских морских дронов. Он отметил, что Украина уже имеет ряд технологических решений и продолжает работать над новыми системами, в частности подводными.

По словам президента, Украина начинала с простых морских дронов-камикадзе, но постепенно расширила их возможности. "Мы начинали с простых морских дронов-камикадзе. Затем создали дроны с турелями, которые могут сбивать вертолеты", – сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас украинские разработки позволяют уничтожать даже авиацию противника с моря. Речь идет о дронах, способных сбивать российские истребители. И это уже совсем другой уровень технологий, чем в начале полномасштабной войны.

Новые возможности дронов

Президент сообщил, что Украина создала катера, которые могут нести другие беспилотники, а также наносить удары по целям на суше с моря. Кроме того, продолжается работа над повышением устойчивости дронов, чтобы они могли дольше действовать в морских условиях.

Отдельно он отметил разработку систем, способных работать в океане. По его словам, это вопрос не отдаленного будущего. "Вскоре – и не в далеком будущем – у нас будут системы, способные работать даже в условиях океана", – отметил Зеленский.

Также Украина активно работает над подводными системами. Президент подчеркнул, что такие решения помогают находить эффективные ответы на угрозы в Черном море. И добавил, что эти технологии могут быть полезными и для других стран, в частности в сложных регионах, как Ормузский пролив.

Он подытожил, что дроны способны решать задачи, которые иногда не под силу даже традиционному флоту.

Совместная оборона Европы

Президент Украины отметил необходимость усиления совместных оборонных возможностей европейских стран. Он подчеркнул, что развитие современных сил безопасности возможно только во взаимодействии с союзниками и партнерами.

"Мы должны идти дальше. Мы должны вместе строить современные силы обороны. Только вместе – с вами, с нашими союзниками. В Европе мы должны производить все уровни противовоздушной обороны – против дронов и всех типов ракет, в частности баллистических", – заявил он.

Зеленский также обратил внимание на безопасность морей и необходимость защиты сил в различных регионах."Наши моря должны быть безопасными, а наши силы в других морях – защищенными от всех угроз", – сказал президент.

Отдельно он отметил роль Европы как глобальной силы, которая имеет не только потенциал, но и ответственность."Европа имеет не только этот потенциал – она также имеет миссию: защищать не только себя, но и то, во что она верит", – отметил он.

Президент подчеркнул, что общие ценности остаются основой единства. "Мы верим в людей, в их права и свободу. Мы верим в культуру. И мы хотим, чтобы нации жили в настоящем мире, крепком мире, а сообщества – в уважении", – добавил он.

Зеленский подытожил, что Европа должна укреплять свою силу и уметь ее использовать."Вместе Европа – это глобальная сила, без которой мир не может обойтись и которой никто не способен противостоять. Мы должны приумножать эту силу и можем это сделать. И мы должны управлять ею и можем."

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время учений у побережья Португалии многонациональная команда под руководством Украины действовала как условный противник и победила силы НАТО во всех смоделированных боях. В ходе одного из сценариев морские беспилотники даже "потопили" фрегат альянса.

В пяти различных сценариях отрабатывали защиту портов и конвоев, а также атаки на морские группы. В каждом случае команда условного противника, так называемые "красные", побеждала силы НАТО.

