Российский диктатор Владимир Путин предоставил гражданство РФ экс-помощнице Джо Байдена Таре Рид, соответствующий указ был размещен на сайте Кремля. В 2020 году женщина обвинила бывшего президента Соединенных Штатов в сексуальных домогательствах и нападениях на нее во время ее работы в его офисе в Сенате в 1993 году.

Об этом сообщают CTV News и российские СМИ. В то же время в штабе Байдена все отрицали, поэтому официальных обвинений ему не было предъявлено.

Среди неточностей в показаниях Рид было отсутствие какого-либо подтверждения о жалобе, которую она, по собственным словам, якобы подала в Конгресс после возможного нападения.

Что известно о Таре Рид

В 2023 году Рид переехала в Россию, объяснив этот шаг тем, что пребывание в США стало опасным. В интервью российскому медиа она заявила о намерении попросить российский паспорт.

В частности, на одной из пресс-конференций в РФ Рид появилась рядом с Марией Бутиной, которая была арестована в США в 2018 году за сотрудничество с российской разведкой и приговорена к 18 месяцам заключения. Бутина тогда пообещала обратиться к Владимиру Путину с просьбой ускорить рассмотрение заявки Рид на гражданство.

Стоит отметить, что для получения российского паспорта необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет.

В июле 2024 года Рид сообщила в соцсети X, что возвращается в США с намерением подать заявление против Джо Байдена за сексуальное насилие. Это произошло за несколько дней до того, как тогдашний больной президент объявил об отказе от участия в выборах на второй срок.

По информации американских СМИ, еще в 1998 году Рид сменила имя на Александру Маккейб, чтобы защититься от бывшего мужа, которого обвинила в домашнем насилии.

Как писал OBOZ.UA, украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, официально стала гражданкой страны-агрессора. По информации одного из российских пропагандистских агентств со ссылкой на источник в ее окружении, паспорт РФ артистка получила 9 июня 2025 года

