'Агрессию РФ не остановить осуждением': в Литве призвали Европу действовать без США

Осуждение не остановит российскую агрессию, нацеленную против Украины. Поэтому Европе не стоит ждать лидерства США – нужно действовать самостоятельно.

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Такое мнение высказал литовский депутат, бывший министр обороны страны Лауринас Кащюнас, недавно избранный новым председателем крупнейшей оппозиционной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы". В воскресенье, 25 мая, на своей странице в X (Twitter) он призвал европейских политиков быть более решительными.

"Агрессию РФ не остановить осуждением – ее нужно остановить силой", – написал Кащюнас.

"Европа должна прекратить ожидание лидерства США и действовать: вооружить Украину для победы, расширить военное производство и утвердить стратегическую независимость. Пора заменить слова действиями", – добавил он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Литва инвестирует более миллиарда евро в укрепление своей границы с Россией и Беларусью для создания Балтийской оборонительной линии.

– Кроме того, в Литве хотят изготавливать морские дроны по схеме "1+1" – один для себя, а другой для Украины. Вильнюс заинтересовали беспилотники Magura, которые сейчас защитники Украины используют в войне против оккупантов.

– Президент Литвы Гитанас Науседа предупреждал, что "передача" Крыма России может стать "бомбой замедленного действия".

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