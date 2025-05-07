В Литве хотят изготавливать морские дроны по схеме '1+1': для себя и Украины

В Литве хотят изготавливать морские дроны по схеме "1+1", то есть один для себя, а другой для Украины. В частности, Вильнюс заинтересовали беспилотники Magura.

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Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, передает "Милитарный". Также Минобороны Литвы проявило интерес к украинским ударным надводным беспилотникам, ракетным дронам и другим видам вооружения.

По схеме "1+1", Литва профинансирует производство вооружения и передаст Украине половину изготовленного оружия.

"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе...Мы считаем, что сотрудничество в отдельных сферах, связанных с ракетными дронами, морскими дронами и другими технологиями, действительно очень перспективно", – отметила министр и добавила, что Magura является прекрасным военным изделием.

Шакалиене отметила, что Литва недавно предоставила 20 миллионов евро на финансирование ряда проектов в рамках украинской оборонной промышленности.

Что известно о морском дроне украинского производства

Magura V5 – украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, разработанная для ГУР Министерства обороны Украины. Он способен выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известен по ударной роли

Украинские морские беспилотники Magura доказали свою эффективность в боевых действиях в Черном море, заставив Черноморский флот России ограничить свое присутствие в портах.

Напомним, 3 мая в ГУР информировали, что впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Удар нанесли воины спецподразделения Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска, ликвидировав российский штурмовик Су-30.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая рассказал, что в оккупированном Крыму украинские защитники уничтожили уже второй вражеский самолет за сутки. Он поблагодарил украинских военных за успешные действия на суше, в небе и на море.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили о будущем совершенствовании морских дронов Magura после успешного уничтожения двух истребителей РФ над Черным морем. Врага предупредили о необходимости "готовиться" и "не терять бдительность", поскольку контроль над Черноморской акваторией постепенно переходит к Украине и ее партнерам.

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