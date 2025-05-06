Наибольшее внимание Сувальскому коридору: Литва инвестирует более миллиарда евро в укрепление границы с Россией и Беларусью

Литва инвестирует более миллиарда евро в укрепление границы с Россией и Беларусью. Важным элементом этого проекта является развитие контрмобильности через закупку мин и инженерного оборудования.

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Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы. В общем, этот проект имеет целью усилить оборонительные возможности Литвы на границах с Россией и Беларусью. Литва сотрудничает с Латвией, Эстонией и Польшей для создания Балтийской оборонительной линии.

"Также активно сотрудничает Польша в рамках проекта "Восточный щит", готовя оборону Сувалкского коридора, если это будет необходимо. В целом вблизи границ с Россией и Беларусью создается 27 инженерных парков. Парки инженерного оборудования хранят "зубы дракона", "ежей", "испанских лошадей", бетонные дорожные барьеры, режущую проволоку (гармошку), дорожные блоки и морские контейнеры", – говорится в сообщении.

Разрабатываются также специальные меры, такие как углубление водоотводных канав и содержание лесных массивов вдоль основных дорог, которые являются важными элементами для сдерживания вражеских сил.

Кроме мин, правительство Литвы планирует ускорить закупку инженерного оборудования для Вооруженных сил, что позволит быстро и эффективно внедрять укрепления и оборонительные мероприятия на территории страны. Важными составляющими этого процесса являются средства радиоэлектронной борьбы, системы противодействия беспилотникам и совершенствование системы наблюдения и раннего предупреждения, что позволяет быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

Напомним, сейчас угрозы для Украины со стороны Беларуси нет, несмотря на то, что это направление опасно. Вблизи украинской границы никаких вражеских формирований нет. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, наша разведка продолжает внимательно следить за ситуацией.

Польша планирует усилить охрану своей границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально самые опасные участки. Соответствующие меры являются частью более широкой оборонной стратегии страны, включающей модернизацию заграждений и повышение эффективности задержания нелегальных мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявил о намерении страны заминировать границу с Беларусью и Россией. Это планируется сделать по примеру Польши.