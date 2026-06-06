Африка ищет альтернативу РФ: Алжир строит огромную трубу через Сахару, чтобы качать газ в Европу

Три африканские страны – Алжир, Нигер и Нигерия – начали реализацию масштабного проекта Транссахарского газопровода Trans-Saharan Gas Pipeline, который должен поставлять в Европу до 30 млрд кубометров природного газа в год. Проект рассматривается как один из ключевых элементов диверсификации энергоснабжения Евросоюза на фоне отказа от российского газа.

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Об этом сообщил Business Insider. Издание отмечает, что строительство уже стартовало на территории Алжира.

Газопровод протянется через всю Сахару

Транссахарский газопровод должен соединить газовые месторождения Нигерии с европейским рынком через территории Нигера и Алжира.

Общая длина магистрали составит около 4128 километров. Трубопровод будет проходить от нигерийского города Варри через Нигер до газового хаба Хасси-Рмель в Алжире – одного из крупнейших газовых центров Африки.

После этого газ будет транспортироваться по уже имеющейся алжирской инфраструктуре к средиземноморским терминалам и газопроводам, поставляющим топливо в европейские страны.

Ожидается, что после завершения строительства трубопровод сможет транспортировать до 30 млрд кубометров газа ежегодно.

Работы уже стартовали в Алжире

Строительство Транссахарского газопровода уже стартовало на территории Алжира, что стало важным этапом реализации проекта, который обсуждался в течение нескольких десятилетий.

В церемонии запуска строительства алжирского участка приняли участие министр энергетики и шахт Алжира Мохамед Аркаб, государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Экперикпе Экпо и министр нефти Нигера Хамаду Тини.

Новый отрезок на территории Алжира будет иметь длину около 1210 километров и протянется от границы с Нигером до города Аулеф на юге страны. Далее он будет подключен к уже существующей инфраструктуре, ведущей к Хасси-Рмелю.

В то же время Нигер планирует начать строительство своего 720-километрового участка в начале 2027 года.

Министр нефти Нигера Хамаду Тини назвал проект историческим и заявил, что он будет иметь значительное экономическое и социальное влияние на регионы, через которые будет проходить газопровод.

Европа продолжает отказываться от российского газа

Интерес к Транссахарскому газопроводу значительно вырос после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, когда страны Европейского Союза начали активно искать альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Сейчас Алжир уже обеспечивает около 12% всего импорта природного газа в ЕС, а новый проект позволит значительно увеличить объемы поставок за счет нигерийского газа.

Европейский Союз планирует полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. В частности, импорт российского сжиженного природного газа должен прекратиться до 31 декабря 2026 года, а поставки трубопроводного газа – до 30 сентября 2027 года.

По мнению участников проекта, новый маршрут не только усилит энергетическую безопасность Европы, но иукрепит роль Алжира как одного из ключевых поставщиков газа на европейский рынок.

В то же время Транссахарский газопровод будет иметь конкурента – проект газопровода Нигерия–Марокко, который предусматривает транспортировку нигерийского газа вдоль атлантического побережья через ряд западноафриканских стран в Марокко и далее в Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за войны в Иране Европа нарастила закупку российского сжиженного газа до рекордного уровня. Поставки с завода "Ямал СПГ" в ЕС в апреле выросли на 17% по сравнению с апрелем 2025 года. За последние 4 месяца ЕС импортировал 98% от всего объема экспорта завода. По оценкам экспертов Россия могла заработать на этом 3,88 млрд евро.

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