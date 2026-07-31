"Абсолютный хаос": в Испании мигранты устроили массовый штурм границы, Сеута объявила чрезвычайную ситуацию

В Испании приняли решение направить военный контингент в автономный анклав Сеута после массового наплыва мигрантов через границу с Марокко. Власти города заявили, что только за один день в анклав нелегально проникли до трех тысяч человек, а в местной полиции заявили, что не смогут удержать ситуацию под контролем.

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Об этом сообщают газета The Independent и агентство Reuters. Решение было принято после того, как власти анклава обратились к Мадриду с призывом объявить чрезвычайное положение и ввести армию.

В Испании произошел прорыв мигрантов из Марокко

Официальный Мадрид уже сообщил, что 60 испанских военнослужащих будут направлены в Сеуту для поддержки подразделений Гражданской гвардии, обеспечивающих безопасность в анклаве. Также было объявлено, что премьер-министр Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марлаской отправятся в город.

В то же время глава ассоциации офицеров Гражданской гвардии Испании в Сеуте Рашид Сбихи заявил, что ситуация на границе вышла из-под контроля.

"Ситуация – это абсолютный хаос. Невозможно назвать точные цифры, но тысячи мигрантов пересекают границу", – сказал он и добавил, что марокканские мигранты разгромили пограничный КПП.

Министерство внутренних дел Испании уже заявило, что находится в тесном контакте с МВД Марокко. В Марракеше сообщили, что уже начали аресты нарушителей границы.

Наибольшие скопления людей фиксируются на местном пляже Тарахаль, где наблюдаются толпы людей, проходящих вдоль волнорезов, бегущих по пляжу и дорогам. Большинство прибывших — молодые мужчины, однако среди мигрантов также были семьи с женщинами и детьми.

С чем это связано

Власти анклава ранее связывали резкое увеличение числа мигрантов с решением Верховного суда Испании, принятым в начале этого месяца. Согласно ему, мигрантов, прибывающих в анклав по морю, нельзя немедленно возвращать через границу без соблюдения надлежащей правовой процедуры, в отличие от тех, кто попадает в Испанию по суше.

Однако некоторые правозащитники в Марокко сомневаются, что именно это судебное решение вызвало резкий рост потока мигрантов, отметив, что большинство мигрантов вообще не знали о нем.

В The Independent отмечают, что нынешний наплыв мигрантов напоминает события мая 2021 года, когда в Сеуту за несколько дней нелегально прибыло около 10 тысяч мигрантов из Марокко и африканских стран к югу от Сахары, среди которых много несовершеннолетних.

Отметим, что Сеута является испанским анклавом на севере Африки и граничит с Марокко. Вместе с Мелильей она остается одним из главных сухопутных маршрутов нелегальной миграции в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз одобрил создание депортационных центров за пределами блока для содержания нелегальных мигрантов и лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. Теоретически в такие учреждения могут попасть и граждане Украины, нелегально прибывшие в ЕС.

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