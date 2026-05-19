'А какая наша цель в этом конфликте?' Меркель упрекнула ЕС за отсутствие общей позиции по войне в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал в вопросе войны России против Украины и до сих пор не имеет четкой общей позиции по ее завершению. Она подчеркнула, что ЕС должен не только поддерживать Украину военно, но и активнее участвовать в дипломатических усилиях.

Об этом Меркель сказала во время Европейского форума WDR на конференции Republica. Она напомнила о важности дипломатии и призвала Европу к более активным действиям.

Меркель призвала Европу активнее действовать

Бывшая канцлер заявила, что Европа должна "больше доверять собственным силам" и не полагаться исключительно на дипломатические контакты президента США Дональда Трампа с Россией.

"Мы, европейцы, также являемся кем-то, и с нашим опытом и нашими ресурсами, которые, по моему мнению, являются значительными, мы можем найти решение", – заявила Меркель.

Она подчеркнула, что поддерживает военную помощь Украине и усиление сдерживания России, однако этого недостаточно без активной дипломатии.

Меркель также упрекнула европейские страны за отсутствие единого видения относительно окончания войны в Украине.

"А какая наша цель в этом конфликте? По моему мнению, целью является то, чтобы в конце его была Украина, которая могла бы свободно принимать собственные решения", – сказала она.

По словам экс-канцлера, недооценка российского диктатора Путина была бы ошибкой, однако не меньшей ошибкой является и недоверие Европы к собственным возможностям.

Меркель заявила, что хотела бы видеть "общую позицию ЕС", которую необходимо вырабатывать системно и долгосрочно.

Бывшая глава правительства ФРГ подчеркнула, что дипломатия всегда оставалась важной даже в период Холодной войны.

По ее мнению, эффективная стратегия в отношении России должна сочетать военное сдерживание и дипломатическую работу.

"Важным является военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность", – подчеркнула Меркель.

Напомним, что Ангела Меркель также отвергла идею своего возможного посредничества в переговорах между Украиной и Россией. По словам экс-канцлера Германии, заниматься такими вопросами должны действующие политики, которые имеют реальные властные полномочия и несут ответственность за принятие решений.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели в Европе активизировались дискуссии относительно возможного назначения специального представителя для переговоров между Украиной и Россией. Среди потенциальных кандидатов называли Ангелу Меркель, Каю Каллас, президента Финляндии Александр Стубб и бывшего премьера Италии Марио Драги.

