25 человек погибли в огне в популярном ночном клубе на Гоа: что стало причиной трагедии

По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в популярном ночном клубе на Гоа в Индии. Большинство погибших, по данным полиции, были сотрудниками заведения.

Причины смертоносного пожара устанавливаются, одной из самых вероятных версий является взрыв газового баллона. Подробности трагедии сообщает Indian Express.

Что известно

По данным местной полиции, пожар вспыхнул около полуночи 7 декабря в клубе под названием Birch by Romeo Lane в Базе, одном из самых популярных пляжей прибрежного индийского штата Гоа. Правоохранители еще устанавливают причины пожара, однако склоняются к мнению, что он возник в результате взрыва газового баллона.

К тушению пожара привлекли несколько пожарных машин, пожарные укрощали пламя до утра воскресенья.

Сейчас известно о по меньшей мере 25 погибших. В полиции считают, что большинство из них были сотрудниками ночного клуба.

"Пожар произошел около полуночи. Сейчас он локализован. Огонь был сосредоточен преимущественно вокруг кухни на первом этаже. Источник и причина пожара еще не установлены. Спасательные группы занимаются эвакуацией. Из кухни было изъято максимальное количество тел, что свидетельствует о том, что жертвы работали в клубе. Два тела были найдены на лестнице", – рассказывал журналистам ночью глава полиции Гоа Алок Кумар.

На трагедию отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Моди также заявил, что разговаривал с главным министром Гоа Прамодом и заверил, что пострадавшие получат всю необходимую поддержку и помощь.

