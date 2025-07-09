В Индии из-за обвала моста автомобили упали в воду: девять человек погибли, есть пострадавшие. Видео

В среду, 9 июля, в Индии в округе Вадодар штата Гуджарат произошел обвал моста. В результате происшествия несколько автомобилей упали в реку Махисагар, пока известно о девяти погибших, также есть пострадавшие.

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Об этом сообщает The Economic Times. Отмечается, что мост, возведенный в 1985 году, проходил техническое обслуживание при необходимости.

По словам министра здравоохранения штата Гуджарат Рушикеша Пателя, после обвала плиты моста Гамбхира, пролегающего над рекой Махисагар и соединяющего центральные районы Гуджарата и Саураштры, до пяти-шести автомобилей упали в воду. Он также отметил, что точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Спасательная операция началась сегодня утром. Местные пловцы, лодки и команда муниципальной корпорации немедленно прибыли на место происшествия. Здесь находятся команды VMC, Центра реагирования на чрезвычайные ситуации, NDRF и другие административные и полицейские команды. Спасательная операция продолжается. Сейчас мы нашли девять тел. Пять человек получили ранения, шестой раненый был найден только что, и ему оказывается медицинская помощь", – сообщил руководитель сбора средств из Вадодары Анил Дхамелия.

Он также добавил, что министр Бхупендра Патель дал распоряжение техническим специалистам прибыть на место происшествия и выяснить причины обвала. К месту аварии оперативно прибыли полицейские подразделения и службы по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые немедленно начали спасательные работы и поиск людей под завалами. По данным пожарной службы, трагедия произошла примерно в 7:30 утра по местному времени.

"Часть моста внезапно обвалилась. Три транспортных средства, которые проезжали с этого участка, упали в реку ниже. Мы начали спасательные операции, и 10 человек были извлечены из реки", – сказал офицер пожарной службы.

Отмечается, что поврежденный мост расположен примерно в 25 км от города Вадодара и является важным маршрутом для транспортных средств, следующих в Саураштру.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня в Индии в туристическом месте в западном штате Махараштра обвалился железный мост через реку. В результате инцидента погибли два человека, еще 32 получили травмы. По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в критическом состоянии.

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