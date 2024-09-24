Зоологи обнаружили вид животных, не едящих микропластик. И это не единственная их суперспособность

Ученые из Бразилии собрали образцы беспозвоночных, обитающих в приливно-отливной среде. Анализ показал, что все из 5629 отдельных организмов проглотили плавающий в океанах микропластик, за исключением тихоходок.

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Тихоходки уже и так являются знаменитостью микромира. Ведь этот крошечный организм прославился своей способностью возвращаться к жизни после путешествия в космос, будучи замороженным или отварным, задушенным и даже бомбардированным радиацией, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, океан является неизбежным местом разложения человеческого мусора: микропластика. Подобно естественному осадку, эти крошечные синтетические гранулы также попадают в чрева морских существ.

Команда исследователей под руководством зоолога Флавиа де Франса из Федерального университета Пернамбуку собрала образцы микрофауны – беспозвоночных размером от 45 микрометров до 1 миллиметра – из мелководных отложений песчаного пляжа на северо-восточном побережье Бразилии во время отлива.

В этих образцах ученые обнаружили 5629 отдельных организмов, в том числе нематод, сегментированных червей, плоских червей, щетиночных червей, семенных креветок, клещей, ракообразных, разные личинки и тихоходку.

По словам ученых, эти животные содержались в специальных резервуарах со 100 граммами осадка, содержавшего различные части пластика. По результатам анализов, все крошечные существа проглотили микропластик, за исключением тихоходок, которые, кажется, обладали чрезвычайной способностью уклоняться от этих сомнительных частиц.

"Отсутствие глотания микропластика Tardigrada, вероятно, связано со структурой их аппарата кормления, включающего ротовую трубку со стилетом, который используется для прокалывания и сосания, а не глотания добычи целиком", – отметили авторы исследования.

Ученые отмечают, что существует большое разнообразие тихоходных животных, многие из которых имеют разные части тела, поэтому не все могут быть защищены от разложенного мусора.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили микропластик в слоях осадочных пород, датируемых первой половиной 1700-х годов, когда его просто не могло существовать.

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