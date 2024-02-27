Земля становится планетой мусора: ученые обнаружили микропластик там, где его просто не могло существовать

Ученые нашли микропластик в слоях осадочных пород, которые датируются еще первой половиной 1700-х годов, когда его просто не могло существовать. Новая находка свидетельствует о пагубной способности микропластика проникать даже в среды, которых не касался современный человек.

Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, опубликованном в журнале Science Advances. Свое тревожное открытие они совершили, изучая слои донных отложений трех озер в Латвии.

Во время исследования ученые пробовали понять, насколько надежным индикатором эры антропоцена является наличие микропластика в геологических слоях. Эпоха антропоцена, как считается, началась в 1950 году, когда человек начал оказывать существенное влияние на окружающую среду.

Далекое прошлое Земли ученые изучат благодаря анализу слоев пепла или льда, а микропластик может стать надежным хронологическим маркером для антропоцена. По крайней мере, так считалось раньше. Теперь же новое открытие заставляет ученых задуматься о том, насколько такая идея была правильной.

Новое исследование выявило микропластик в каждом слое отложений, извлеченных учеными, в том числе и в слое 1733 года.

"Мы делаем вывод, что интерпретация распределения микропластика в исследованных профилях отложений неоднозначна и не может однозначно указывать на начало антропоценовой эпохи", – написали ученые.

Несмотря на то, что их работа имела не экологическую цель, возможно, именно эта ее сторона несколько пугает. Поскольку ранее ученые не знали о способности микропластика попадать абсолютно везде. Это открытие показывает, что деятельность человечества превращает Землю в своеобразную мусорную планету.

Ранее, как пишет Futurism, микропластик был обнаружен даже в самом отдаленном регионе Земли – Антартике. Там он был обнаружен в нескольких образцах снега. Ученые предполагают, что он попал туда с ветром.

Не менее тревожно и выявление микропластика внутри человеческих органов, что, безусловно, будет иметь негативное влияние на здоровье каждого отдельного человека.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что на отдаленном острове, где почти нет людей, обнаружили камни, образованные из пластикового мусора.

Впоследствии аналогичные пластиковые камни нашли и в других местах на пяти континентах.

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