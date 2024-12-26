Жуткая египетская мумия раскрыла тайну чумы XIV века: 'Черная смерть' унесла жизни миллионов людей

Жуткая египетская мумия, умершая в страшных муках, впервые за тысячелетия раскрыла ужасную тайну чумы XIV века. "Черная смерть" унесла жизни миллионов людей по всему миру.

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По словам исследователей, 3290-летние забальзамированные останки принадлежали мужчине, который страдал ужасными симптомами перед смертью – потенциально от бубонной чумы. И именно этот страшный недуг распространялся в Северной Африке за тысячи лет до того, как "черная смерть" опустошила Европу, пишет TheSun.

"Черная смерть" – вторая по историческому перечню пандемия чумы, которая началась с Восточного Китая и прокатилась по Азии, Европе, части Африки в середине XIV века. Инфекция Yersinia pestis печально известна тем, что повлекла скорую и массовую смерть до 200 млн человек, пишет Wikipedia.

Но ученые обнаружили, что зарождение "черной смерти" произошло гораздо раньше. По последним исследованиям, самый древний подтвержденный случай чумы за пределами Евразии был обнаружен в древнеегипетской мумии.

Недавно изученная мумия позволила экспертам глубже понять смертельную болезнь в Северной Африке и помочь узнать, как она распространялась со временем. В последние несколько лет исследования обнаружили следы ДНК Y pestis в доисторических труппах. Это указывает на то, что возбудитель и страшная болезнь существовали и обращались за тысячи лет до исторической пандемии, говорят ученые.

Древнеегипетская мумия, хранящаяся в Музее Эгицио в Турине, Италия, показала, что чума также присутствовала в Северной Африке на заре бронзового века. Исследованные останки содержали следы ДНК Y pestis как в ткани, так и в кишечном содержимом.

По словам ученых, это революционное открытие свидетельствует о том, что болезнь прогрессировала до запущенной стадии, когда человек уже умер.

"Это первый зарегистрированный доисторический геном Y pestis за пределами Евразии, предоставляющий молекулярные доказательства присутствия чумы в древнем Египте. Хотя мы не можем заключить, насколько широко распространена была болезнь в это время", – отметили авторы исследования.

Несмотря на недостаточное понимание распространенности "черной смерти" в Древнем Египте, предыдущие исследования предполагали возможные вспышки вдоль реки Нил в то время.

Как и более 20 лет назад, эксперты обнаружили блох в археологическом селе в Амарне, где когда-то жили рабочие, строившие гробницу Тутанхамона. Поскольку блохи являются преимущественно переносчиками чумы, эксперты стали полагать, что болезнь могла существовать в Древнем Египте.

3500-летний медицинский текст, получивший название "Папирус Эберса", описывает болезнь того времени, которая "образовала бубен и навоз окаменел".

Поэтому некоторые исследователи считают, что чума могла происходить от блох, живших на нильских крысах. Затем они перешли к черным крысам, летевшим на древних кораблях, разнося по всему миру ужасную "черную смерть".

По словам ученых, новое открытие ДНК мумии может подтвердить правдивость теории, что болезнь присутствовала в Древнем Египте.

Как свидетельствуют предварительные анализы ДНК средневековых жертв чумы и их современников, которым удалось выжить, страшная пандемия тех времен продолжает влиять на человека и сейчас. Из-за того, что смертельная эпидемия запустила в нашей иммунной системе продолжающиеся до сих пор процессы отмечали в BBC.

Ранее OBOZ.UA писал, что более десятка мумий, украшенных золотыми языками и ногтями, обнаружили в 2000-летних гробницах в Египте.

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