Земля находится в ловушке? Ученые сделали тревожное космическое открытие

Астрономы, изучающие отголоски Большого взрыва, который, вероятно, положил начало нашей Вселенной, делают с их помощью интересные открытия. Свежая находка оказалась неожиданностью даже для опытных ученых.

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Как пишет издание LiveScience, исследователи космоса обнаружили, по их словам, новые доказательства того, что планета Земля и наша галактика Млечный Путь находятся внутри гигантской пустоты. И эта пустота искажает результаты наших наблюдений за космическим пространством.

Радикальное предположение, выдвинутое на основе анализа эха Большого взрыва, предполагает, что наша галактика может находиться в области размером 2 миллиарда световых лет, плотность которой на 20% меньше средней. Если результаты подтвердятся, они могут помочь астрономам определить истинный возраст нашей Вселенной и предложить решение одной из самых сложных загадок космологии — противоречия, известного как "напряжение Хаббла", согласно которому далекая Вселенная в прошлом расширялась медленнее, чем ближняя Вселенная сегодня.

Эти результаты также приведут к серьезному переосмыслению существующих космологических моделей. Исследователи представили свои выводы 9 июля на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в Дареме, Англия.

Проблема Хаббла

В последнее десятилетие космология оказалась в кризисе, поскольку наблюдения, впервые проведенные космическим телескопом "Хаббл", а затем космическим телескопом "Джеймс Уэбб", показали, что Вселенная расширяется с разной скоростью в зависимости от того, куда смотрят астрономы.

Сейчас существует два стандартных метода определения скорости расширения, которая в науке называется константа Хаббла. Первый метод основан на анализе мельчайших флуктуаций реликтового излучения – древнего остатка первого света, возникшего во Вселенной через 380 000 лет после Большого взрыва. Этот метод позволил астрономам определить скорость расширения как примерно 67 километров в секунду на мегапарсек (км/с/Мпк), что близко соответствует предсказаниям Стандартной модели космологии.

Однако второй метод – измерение более близких расстояний с помощью пульсирующих звезд, называемых цефеидами, – дал удивительно высокое значение постоянной Хаббла – 73,2 км/с/Мпк. Это расхождение может казаться незначительным, но его достаточно, чтобы полностью опровергнуть предсказания Стандартной модели космологии. Астрономы предложили множество существенных и незначительных изменений этой модели, чтобы объяснить это противоречие, среди которых полное исключение темной энергии и темной материи из расчетов.

Но эта аномалия может быть присуща только тому участку космоса, где находится Земля. Такое предположение выдвинули астрономы, которые проводили новое исследование. "Возможное решение" этой проблемы заключается в том, что наша Галактика находится близко к центру большой локальной пустоты", – заявил ведущий автор исследования Индранил Баник, астроном из Портсмутского университета в Великобритании. Такие пустоты в науке известны как войды.

"Это привело бы к тому, что материя под действием гравитации притягивалась бы к более плотной внешней части войда, что привело бы к тому, что войд со временем становился бы более пустым", – добавил ученый. Баник объяснил, что это привело бы к тому, что локальное расширение внутри войда происходило бы быстрее, чем в более плотных и отдаленных областях космоса.

Заполнение войда

Представление о том, что наша часть Вселенной может быть менее плотной, чем другие, впервые возникло в 1990-х годах, когда исследователи обнаружили в нашей локальной Вселенной меньше галактик, чем ожидалось по сравнению с окружающей Вселенной. Дальнейшие исследования подтвердили эти наблюдения, указав, что наша Галактика может находиться в центре области, известной как локальная дыра или же KBC void. Она получила название по инициалам астрономов, проводивших исследования. Однако некоторые астрономы ставят под сомнение, может ли, казалось бы, недостаточно плотное пространство быть заполнено объектами, которые не излучают свет.

Для дальнейшего изучения этих данных Баник и его коллеги собрали 20-летние данные наблюдений близлежащих барионных акустических осцилляций (BAO) — волн давления, возникших во время Большого взрыва, которые застыли на месте и расширялись вместе с Вселенной, определяя распределение галактик, которое мы наблюдаем сегодня. "Эти звуковые волны распространялись лишь короткое время, прежде чем застыть на месте, как только Вселенная остыла достаточно для образования нейтральных атомов. Они являются стандартной линейкой, угловой размер которой мы можем использовать для построения истории расширения космоса", – объяснил Баник.

Согласно измерениям BAO, которые провели коллеги ученого, вероятность того, что мы живем в космической пустоте, в 100 раз выше, чем в средней плотности. Следующим шагом Баника и его коллег станет сравнение их модели войда с другими моделями, чтобы определить, какая из них лучше всего соответствует истории расширения Вселенной. Им также необходимо будет изучить возможные варианты корректировки стандартной модели космологии, включая отказ от предположения о равномерном распределении материи во Вселенной.

Последствия будут огромными — не только для нашего понимания поведения Вселенной, но и для определения нашего собственного места в ней. Современная астрономия постоянно подтверждает, что наше личное представление о космосе не является исключительным. Однако, если мы действительно живем посреди пустоты, наша изолированность может быть еще более уникальной, чем предполагалось ранее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новое исследование поставило под серьезное сомнение теорию Большого взрыва – она предлагает более стройное объяснение Вселенной без привлечения гипотетических темной материи и темной энергии.

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