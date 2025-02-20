Занесены в Красную книгу и одни из самых больших в Украине: редкие животные попали на видео в нацпарке на Ривненщине

Сразу двух лосей зафиксировала фотоловушка Национального природного парка "Дерманско-Острожский", что на Ривненщине. После зубра лоси являются крупнейшими млекопитающими Украины и они занесены в Красную книгу.

Видео дня

Исследователи нацпарка на своей странице в сети Facebook отмечают, что знали о существовании лосей на этой территории, однако до сих пор никак не могли поймать их на фото или видео. Фиксация этих животных свидетельствует о благоприятных условиях для их существования, говорят специалисты.

"Мы всегда знали, что в нашем парке обитают лоси (Alces alces), но впервые нам удалось зафиксировать одного из этих величественных зверей с помощью фотоловушки!", – говорится в сообщении.

По словам биологов, лось – самый большой представитель семьи оленевых, известный своими массивными раскидистыми рогами у самцов и удивительной выносливостью. Эти животные могут достигать высоты до 2 метров, а их масса достигает 600 кг.

Интересно, что, несмотря на свою величину, лоси хорошо плавают и могут преодолевать значительные расстояния даже через водоемы. Кроме того, их слух и обоняние настолько развиты, что они легко избегают опасности даже в густых лесах, отмечают исследователи Национальный природный парк "Дерманско-Острожский".

Известно, что лоси обычно обитают в лесах, болотах и пойменных лугах, где питаются ветвями деревьев, грибами, травами, а зимой – корой и молодыми побегами.

"Благодаря фотоловушкам, мы каждый раз убеждаемся, насколько богат и разнообразен наш природный парк и гордимся тем, что такие невероятные создания находят здесь свой дом", – подчеркнули работники нацпарка.

Ранее OBOZ.UA писал, что на фотоловушку Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попал забавный енот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!