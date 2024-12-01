Загадочные световые столбы заметили в небе над Канадой: что это за необычное оптическое явление. Фото и видео

Загадочные световые столбы очевидцы увидели в небе над канадской провинцией Альберта. Эти ослепительные столбы светила, кажется, выходят из источников на уровне земли, тянутся вверх и создают потустороннюю, зеркальную иллюзию.

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На самом деле эти лучи света, часто истолковываемые как паранормальные явления, являются поразительной природной оптической иллюзией, сформированной специальными зимними условиями. По словам ученых, яркие импульсы происходят при чрезвычайно низких температурах, пишет NDTV Word.

Эти вертикальные лучи света образуются, когда свет, обычно от искусственных источников, таких как уличные фонари или освещение от зданий, отражается от шестиугольных кристаллов льда, которые становятся крошечными зеркалами, объясняют ученые. Когда свет отражается от кристаллов льда, он создает ослепительный, мерцающий столб, который, кажется, простирается высоко в небо, создавая увлекательное визуальное изображение.

Понятно, что такое зимнее явление наблюдается в большей степени в регионах с прохладным климатом, в особенности там, где температура резко падает зимой. Такая страна как Канада имеет идеальные условия для этого зрелища, где световые столбы часто наблюдаются в холодные ночи, когда в атмосфере много кристаллов льда, говорят исследователи.

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