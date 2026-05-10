За орбитой Плутона нашли странный объект с атмосферой: ученые озадачены

Астрономы обнаружили атмосферу там, где ее быть не должно – на ледяном объекте далеко за орбитой Плутона. Эта находка уже спровоцировала призывы к проведению срочных дополнительных наблюдений.

Японские ученые нашли признаки очень тонкой атмосферы вокруг этого тела, которое расположено в поясе Койпера – холодной внешней области Солнечной системы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 4 мая в журнале Nature Astronomy, сообщает издание Live Science.

Объект под названием (612533) 2002 XV93 по всем расчетам должен был бы быть слишком малым и холодным для удержания атмосферы. Его диаметр составляет около 500 километров – это чуть больше, чем длина Гранд-Каньона. Он в четыре с лишним раза меньше Плутона, который ранее считался единственным телом за орбитой Нептуна с атмосферой в нашей системе

Новые данные ставят под сомнение предыдущие представления о том, какие объекты способны иметь атмосферу. В то же время опубликованные результаты пока нуждаются в независимом подтверждении. Некоторые ученые уже выразили заинтересованность в проведении дополнительных наблюдений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы проверить наличие на указанном объекте атмосферы.

"Это чрезвычайно интересное открытие, но оно остро нуждается в независимой проверке", – отметил планетолог Алан Стерн, который не принимал участия в исследовании. По его словам, если результаты подтвердятся, последствия будут очень значительными.

Необычный ледяной шар

Исследователи наблюдали (612533) 2002 XV93 в январе 2024 года, когда он проходил перед далекой звездой. Наблюдения проводились из трех точек в Японии при участии как профессиональных астрономов, так и любителей. Данные показали ослабление света – постепенное уменьшение яркости звезды, что может свидетельствовать о наличии атмосферы.

По словам одного из авторов исследования Ко Аримацу, у края тени объекта наблюдалось плавное изменение яркости, которое длилось примерно 1,5 секунды. Такой эффект можно объяснить тем, что свет звезды преломлялся в очень тонкой атмосфере вокруг объекта.

Полученные на данный момент результаты показывают, что эта атмосфера чрезвычайно разреженная – в 5–10 миллионов раз тоньше земной, поэтому она не может поддерживать жизнь. К тому же она, вероятно, не является постоянной: расчеты показывают, что без пополнения газа она исчезнет менее чем за тысячу лет.

Открытие поднимает вопрос о том, как вообще могла образоваться атмосфера вокруг такого малого и холодного тела. Предыдущие наблюдения показали, что на его поверхности нет замерзших газов, которые могли бы испаряться и создавать атмосферу. Поэтому ученые предполагают, что ее могут поддерживать криовулканы – ледяные структуры, которые выбрасывают газы наружу.

Другой вариант – столкновение с другим ледяным объектом, например кометой, которое могло привести к высвобождению газов и формированию атмосферы. Дальнейшие наблюдения, особенно с помощью телескопа Джеймса Вебба, который специализируется на исследовании атмосфер далеких миров, могут помочь решить эту загадку.

Как отмечает Аримацу, именно поэтому дальнейший мониторинг указанного объекта является сверхвысоко важным. Если атмосфера исчезнет в течение следующих лет, это подтвердит версию столкновения. Если же она сохранится или будет меняться сезонно, это будет указывать на постоянный внутренний источник газов.

