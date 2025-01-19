'Я не могу представить лица своих детей': что такое афантазия и как живут люди с этой особенностью мозга

Около 6% людей на планете живут с ограниченным воображением, а 1% принадлежит к тем, кто не имеет его совсем. Они не могут видеть сны или визуализировать в воображении, как выглядит кто-то или что-нибудь. Эти люди менее склонны распознавать лицо, запоминать звуки музыки или структуру любого предмета. Такое состояние называется афантазией.

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Этот термин был предложен почти десять лет назад британским неврологом Адамом Земаном. Большинство людей, имеющих эту особенность, даже не подозревали, что она редкостна или необычна, пишет IflScience.

Что такое афантазия

Афантазия – это одна из тех вещей, которую по-настоящему могут понять только чувствующие ее люди. Ведь те, кто может представлять, так же легко, как и дышать, трудно понять, как это не иметь воображение.

Согласно новым исследованиям, мозг людей с афантазией может иметь необычную структуру. Его результаты показывают, что у людей с заболеванием, предусматривающим отсутствие "умного глаза" или неспособность создавать воображаемые образы, зрительная кора головного мозга все еще активна и производит визуальную информацию. Единственная проблема в том, что эти образы невозможно осознать.

"Если вы попытаетесь представить себе пляж, вы, вероятно, сможете "увидеть" его в воображении. Люди с афантазией не получают такой картины в голове – она просто пуста", – объясняет соавтор исследования профессор Джоэль Пирсон из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Недавно ученый провел еще одно исследование, в котором приняли участие 14 человек с афантазией и 18 из контрольной группы. Обе группы прошли тесты на зрительные образы, прежде чем им провели функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) мозга. Находясь в сканере, их просили либо смотреть на цветные полосатые узоры, либо воображать их. ФМРТ измерял изменения уровня кислорода в крови, которые указывали на повышенную активность в разных участках мозга.

Анализ показал, что люди с афантазией имели пониженный сигнал мозговой активности, когда они просто смотрели на полоски по сравнению с контрольной группой. Но когда их попросили представить узоры, их мозг был активен в зрительной коре. Ученые даже смогли "расшифровать" эти паттерны активности, чтобы получить представление о том, какие образы они пытались вообразить. Однако сами участники все равно "видели" только чистый лист в своем сознании.

"Наши результаты показывают, что когда человек с афантазией пытается вообразить, его мозг, кажется, все еще создает представление в ранней зрительной коре. Это похоже на то, что компьютер выполняет математические действия, но пропускает последний шаг – показ результата на экране", – объясняет профессор Пирсон.

Как это жить с афантазией

О том, как это жить с афантазией, рассказала BBC 43-летняя Мэри Ватен из Британии. Для нее умение других людей создавать образы в своей голове является чем-то абсолютно потрясающим.

Общаясь со своими друзьями, женщина понимала, что не такая, как они. Она была поражена, когда узнала, что ее муж мог легко вообразить любые события, словно он смотрит фильм. Однако, по ее словам, в этом есть и положительная сторона – потому что она очень хорошо формулирует свои мысли словами, не умея что-либо предполагать и представлять возможное.

"Я просто не могу понять, что они действительно имеют в виду – где это изображение и как оно выглядит?" – делится она своими мыслями. Ибо для нее все, что она не видит своими глазами, не существует. Женщина не может представить в голове даже события, которые уже произошли в ее жизни – такие, как свадьба или лица собственных детей.

"Я не вспоминаю образ – у меня есть все воспоминания, но у них нет картинки. Это будто компьютер работает, но монитор выключен", – объясняет женщина.

Именно этой фразой жизнь с афантазией описывает и венесуэльский врач Гильермо Антонио Асеведо, случайно узнавший, что он принадлежит к людям, которые не могут представлять образы.

"Я работал в психиатрической больнице, начал больше узнавать о неврологии и психических заболеваниях, и как-то наткнулся на статью невролога Адама Земана, в которой говорилось о слепом уме", – рассказал он.

Врач признался, что был шокирован информацией, что люди могут видеть что-то в своей голове. Ранее он был убежден, что когда ему рассказывали, что видели сон, они действительно не видели этого в прямом смысле. Хотя врач не верит в то, что наличие афантазии делает его уникальным, он считает, что именно эта особенность помогает ему в карьере, поскольку такие люди более склонны работать в естественных науках, математике или компьютерных науках.

Исследования продолжаются

Профессор Пирсон говорит, что науке все еще много не известно о состоянии афантазии. Это ведь не просто странность некоторых людей. В основе этого диагноза лежит нейробиология – она может иметь связи с рядом разных состояний мозга и помочь ученым узнать фундаментальные вещи о том, как человеческий мозг создает образы.

"Это исследование преодолевает разрыв между видимым и невидимым. Невероятно думать, что люди с афантазией имеют нейронный план для образов, но не могут сознательно "увидеть" их", – добавляет профессор Пирсон.

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