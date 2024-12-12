Ученые обнаружили мозговые механизмы, лежащие в основе утраты сознания

Команда ученых из Пенсильванского университета (США) благодаря исследованиям на крысах установила точный момент потери сознания. Из-за наркоза они отразили, что происходит в разных областях мозга в этот момент.

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Исследователи обнаружили, что в мозгу есть три участка, которые демонстрируют временные изменения активности в момент потери сознания, и могут взаимодействовать друг с другом. Также ученые выяснили, какую роль эти участки играют в момент потери сознания, пишет Medical Xpress.

По словам автора исследования Наньиня Чжана, неврологи в целом понимают, что происходит с пациентом, находящимся под анестезией, на молекулярном уровне. Но на системном уровне – то есть, как разные участки мозга или нейронные цепи изменяют свою функцию в ответ на действие анестетиков и потерю сознания – это не было полностью исследовано.

"Наше исследование имело целью решить неизвестную проблему", – объяснил ученый.

Для этого ученые объединили два разных метода: электрофизиологические исследования и функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Быстро измеряя электрофизиологические сигналы (или электрическую активность) в мозге в течение определенного времени, они определили точный момент, когда крыса перешла из состояния бодрствования в состояние без сознания.

Затем они наложили данные с временными метками на карту фМРТ активности всего мозга, чтобы исследовать различные участки мозга во время этого перехода.

"Мы обнаружили, что в мозгу есть три участка, которые демонстрируют временные изменения активности в момент потери сознания: медиальная префронтальная кора, гиппокамп и таламус. Хотя в существующей научной литературе эти области были связаны с бессознательными состояниями, наше исследование впервые показало, как они могут взаимодействовать друг с другом, и какую роль играют в момент потери сознания", – объясняют ученые в статье, опубликованной в журнале Advanced Science.

По словам исследователей, предыдущие работы также не указывали, была ли активность в этих трех участках мозга причиной или следствием потери сознания. Результаты исследования Чжана и его команды свидетельствуют о том, что потеря сознания может быть спровоцирована последовательными событиями в этих трех частях, в то время как повышение активности в других участках коры головного мозга может являться следствием, а не причиной потери сознания.

"Хотя результаты не были неожиданными, они дают новое понимание роли этих участков мозга в потере сознания", – добавил Чжан.

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