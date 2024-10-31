Британский музей показал самое ценное сокровище за всю историю Англии. Фото

Британский музей показал невероятное сокровище. 2584 серебряных монет, датированных нормандским завоеванием, пролежали в земле почти 1000 лет и были куплены трестом Великобритании за 5,6 миллиона долларов, что делает их самым дорогим сокровищем, когда-либо найденным в Соединенном Королевстве.

Видео дня

Семь металлоискателей нашли тайник с монетами в начале 2019 года. Клад был спрятан в долине Чу на юге Англии, пишет ArkeoNews.

Лиза Грейс и Адам Стейплз, которые вместе с пятью друзьями нашли большинство монет во время поездки на выходные в долину Чу, рассказали, как это было "мечтой" обнаружить такое значительное сокровище.

"Открытие – фантастическое, невероятное. Оно изменило мою жизнь. Такое чувство, будто держал историю в руках. И, очевидно, финансовая сторона тоже великолепна", – сказал Стейплз.

Согласно Закону о сокровищах 1996 года в Великобритании ищущие ценные вещи обязаны информировать об этом. Если находка объявлена ​​сокровищем, открыватель не может просто продать ее тому, кто предложит высокую цену, или оставить себе как уникальный предмет домашнего декора. Он должен предложить ее на продажу музея по цене, определенной Комитетом по оценке сокровищ Британского музея, отметил EuroNews.

Поэтому согласно заявлению музея, кладоискатели, откопавшие серебряные монеты, сообщили о своем открытии официальным лицам, используя программу Portable Antiquities Scheme Британского музея.

Британское сокровище назвали в честь сельской местности, в которой он был обнаружен – Chew Valley. Монеты были приобретены для страны на средства благотворительного подразделения Британской национальной лотереи.

Ученые исследовали, что найденные монеты – это смесь саксонской и норманской валюты, демонстрирующая переломный момент в истории Англии. Эксперты считают, что серебро зарыли для сохранения во время завоевания.

Глава Portable Antiquities Scheme Майкл Льюис сказал, что клад поможет углубить понимание самой известной даты в истории Англии: 1066 год, год, когда Вильгельм, герцог Нормандии, победил короля Гарольда в битве при Гастингсе, заменив саксонских монархов Англии нормандскими.

На меньшей половине монет есть изображение Гарольда II 1066, последнего коронованного саксонского короля Англии. А на большей – Вильгельма I (также известного как Вильгельм Завоеватель), первого норманского короля.

За исключением правителя, который на них высечен, два типа монет достаточно похожи, говорят эксперты. Ученые отмечают, что оба типа имеют эмблему с одной стороны и изображение головы короля в профиль с другой.

Ученые сообщают, что монеты из клада будут выставлены в Британском музее с 26 ноября, а затем объездят многие другие музеи Великобритании, и найдут постоянное место жительства в Музее Сомерсета.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Египте нашли меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!