Обнаружен единственный пожизненный портрет 'королевы девяти дней': кто такая Леди Джейн Грей и почему ее казнили

Эксперты из English Heritage (Английское наследие) обнаружили единственный пожизненный портрет Леди Джейн Грей. По их словам, они нашли достаточно доказательств того, что это единственное известное изображение, сделанное до ее смертной казни в 1554 году.

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Леди Джейн Грей, известная как "королева девяти дней". Веками историки пытались найти хотя бы один ее портрет, написанный при жизни. И вот исследования, проведенные Английским наследием, показывают, что на таинственном портрете изображена королевская личность, правившая в Англии чуть более недели летом 1553 года и казненная менее чем через год, пишет The Guardian.

Как говорит благотворительная организация English Heritage, они обнаружили убедительные доказательства того, что королевский портрет леди Грей был существенно изменен после того, как он был сделан, возможно, чтобы изобразить ее как протестантскую мученицу. Исследователи из English Heritage, работая вместе с Институтом искусств Курто и дендрохронологом Яном Тайерсом, использовали инфракрасную рефлексографию и обнаружили, что на изображении были внесены изменения в ее костюме, в частности рукава, чехол и белый шарф. Кроме того, по их мнению, глаза, сейчас смотрящие влево, раньше смотрели вправо. В какой-то момент ее глаза, рот и уши были поцарапаны – что, вероятно, было нападением иконоборцев.

Исследование включало дендрохронологический (датировку по кольцам) анализ нарисованной панели, которую можно датировать периодом между 1539 и примерно 1571 годами. На оборотной стороне панели также изображена купеческая или грузовая отметка, идентичная той, которая использовалась на королевском портрете короля Эдуарда VI.

"Недавно обнаруженные доказательства показывают, что когда-то, возможно, это был более изысканный костюм. Датирование деревянной панели при ее жизни и умышленное царапание глаз подсказывает нам, что мы смотрим на тени когда-то королевского портрета леди Джейн Грей, приглушенного к протестантскому мученичеству после ее смерти", – комментирует исследование Рейчел Тернбулл, старшая консерваторша коллекций Английского наследия.

Леди Джейн Грей правила с 10 по 19 июля 1553 года. Она была провозглашена королевой в рамках неудачной попытки воспрепятствовать вступлению на престол ее католической двоюродной сестры Марии Тюдор.

Грей прибыла в лондонский Тауэр, чтобы подготовиться к своей коронации, но уже через две недели вернулась назад как пленница Марии I, претендовавшей на трон. Сначала Мария не хотела наказывать Грей, но подросток оказалась слишком большой угрозой и стала объектом внимания протестантских заговорщиков, намеревавшихся заменить Марию. Девушку казнили 12 февраля 1554 года в лондонском Тауэре, ей было всего 17 лет.

Все известные портреты леди Джейн были написаны после ее смерти. Как пишет BBC, самой известной является "Казнь леди Джейн Грей", написанная в 1822 году Полем Деларошем, где она изображена с завязанными глазами и беспомощной перед палачом.

"Безусловно, черты похожи на те, что нарисованы на ее портрете в Национальной портретной галерее", – говорит исторический романист и историк Филиппа Грегори, которая видела портрет в студии сохранения Английского наследия и добавляет, что это интересная картина, к которой есть столько вопросов, и, если это действительно Джейн Грей, это ценное дополнение к портрету этой молодой героини, как женщины с характером – мощный вызов традиционному представлению ее как жертвы с завязанными глазами.

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