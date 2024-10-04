Купленная на аукционе в Лондоне картина оказалась утраченным шедевром стоимостью около 16 миллионов гривен. Фото

Купленная на аукционе в Лондоне картина за две тысячи фунтов (100 тысяч гривен) оказалась утраченной работой канадского импрессиониста Хелен Макниколл "Урожай бобов". Настоящая стоимость шедевра – более 300 тысяч фунтов (16 миллионов гривен).

Видео дня

Покупатель Дэвид Тейлор обнаружил подпись художника после того, как вынул работу из рамы. История находки рассказывается в 12-й серии документального телесериала "Fake or Fortune?" ("Фальшивка или удача?") на BBC One, исследующем происхождение и атрибуцию известных произведений искусства.

С помощью команды шоу, в которую входят ведущие Фиона Брюс и Филипп Молд, покупатель смог доказать подлинность картины.

Фиона и Филипп исследовали живописную картину с изображением женщин в поле, которая была продана, как работа в "стиле" Хелен Гэллоуэй Макниколл, одного из величайших канадских художников-импрессионистов начала 20 века.

Изображение было занесено в каталог как "неподписанное", но покупатель Дэвид заметил, что под рамкой есть подпись. Поэтому он обратился к экспертам, чтобы выяснить правду о происхождении картины.

Работа прошла несколько исследований и в профессиональном заключении указали, что эта красивая картина работающих в поле женщин – потерянный шедевр "Урожай бобов" Хелен Макниколл, датированный началом 20-го века.

В детстве Хелен переболела скарлатиной, которая привела к потере слуха, и училась дома. Благодаря состоятельным родителям она много путешествовала и уехала из Канады, чтобы учиться в Школе изобразительного искусства Слейда. Большинство своей жизни художница прожила в Лондоне, путешествуя и рисуя во Франции и Европе. Именно оттуда она и приняла импрессионистский стиль, благодаря которому стала известна. Несмотря на признание критиков за жизнь, МакНиколл все еще оставалась относительно неизвестной, за исключением Канады, где ее работы регулярно продаются за рекордные шестизначные суммы.

Канадский филантроп Пьер Лассонд, крупный коллекционер работ Макниколла, специально прилетел в Лондон, чтобы увидеть картину своими глазами.

"Для картины, которая считалась пропавшей в течение 110 лет, я думаю, что это просто фантастика... Я был бы не прочь добавить еще один экземпляр в свою коллекцию", – прокомментировал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!