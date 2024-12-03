Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запустил самую большую в истории симуляцию Вселенной

Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запускает самую большую и сложную в истории симуляцию Вселенной. Моделирование будет использоваться астрономами для проверки стандартной модели космологии.

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Суперкомпьютер из Национальной лаборатории Ок-Ридж, известный как Frontier, к началу этого месяца был самым быстрым, пока не появился его соперник под названием El Capitan, расположенный в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. Несмотря на это, Frontier является настоящим зверем, который может выполнять до 1,1 exaFLOPS, что равно 1,1 квинтиллиона операций в секунду, пишет Space.com.

Команда Аргонской национальной лаборатории Министерства энергетики США под руководством директора Аргонского отдела вычислительной науки Салмана Хабиба использовала свой аппаратно-гибридный код ускоренной космологии (HACC) на Frontier.

Впервые разработанный примерно 15 лет назад, HACC моделирует эволюцию Вселенной. Эксперты отмечают, что его код был написан таким образом, чтобы его можно было адаптировать для любого суперкомпьютера в любой момент времени.

По словам учёных, в стандартной модели космологии доминируют два компонента: темная материя и темная энергия. Вещество, из которого созданы люди – так называемая барионная материя – составляет менее 5% материи и энергии во Вселенной.

"Если мы хотим знать, что задумала Вселенная, нам нужно смоделировать темную материю и темную энергию, а также всю другую физику, включая горячий газ и образование звезд, черных дыр и галактик. Это то, что мы называем симуляциями космологической гидродинамики", – сказал Салман Хабиб.

Ученые отмечают, что симуляции, которые будут доступны для астрономического сообщества, позволят ученым исследовать свои космологические модели, задавая вопрос о природе темной материи, силу темной энергии или ища альтернативные модели гравитации, такие как модифицированная ньютоновская динамика (MOND).

Затем моделирование сравнимо с результатами реальных астрономических исследований, чтобы определить, какая модель лучше всего соответствует наблюдениям.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA создало симуляцию поведения Солнца.

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