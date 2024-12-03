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Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запустил самую большую в истории симуляцию Вселенной

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,3 т.
Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запустил самую большую в истории симуляцию Вселенной

Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запускает самую большую и сложную в истории симуляцию Вселенной. Моделирование будет использоваться астрономами для проверки стандартной модели космологии.

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Суперкомпьютер из Национальной лаборатории Ок-Ридж, известный как Frontier, к началу этого месяца был самым быстрым, пока не появился его соперник под названием El Capitan, расположенный в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. Несмотря на это, Frontier является настоящим зверем, который может выполнять до 1,1 exaFLOPS, что равно 1,1 квинтиллиона операций в секунду, пишет Space.com.

Команда Аргонской национальной лаборатории Министерства энергетики США под руководством директора Аргонского отдела вычислительной науки Салмана Хабиба использовала свой аппаратно-гибридный код ускоренной космологии (HACC) на Frontier.

Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запустил самую большую в истории симуляцию Вселенной

Впервые разработанный примерно 15 лет назад, HACC моделирует эволюцию Вселенной. Эксперты отмечают, что его код был написан таким образом, чтобы его можно было адаптировать для любого суперкомпьютера в любой момент времени.

По словам учёных, в стандартной модели космологии доминируют два компонента: темная материя и темная энергия. Вещество, из которого созданы люди – так называемая барионная материя – составляет менее 5% материи и энергии во Вселенной.

"Если мы хотим знать, что задумала Вселенная, нам нужно смоделировать темную материю и темную энергию, а также всю другую физику, включая горячий газ и образование звезд, черных дыр и галактик. Это то, что мы называем симуляциями космологической гидродинамики", – сказал Салман Хабиб.

Второй в мире самый быстрый суперкомпьютер запустил самую большую в истории симуляцию Вселенной

Ученые отмечают, что симуляции, которые будут доступны для астрономического сообщества, позволят ученым исследовать свои космологические модели, задавая вопрос о природе темной материи, силу темной энергии или ища альтернативные модели гравитации, такие как модифицированная ньютоновская динамика (MOND).

Затем моделирование сравнимо с результатами реальных астрономических исследований, чтобы определить, какая модель лучше всего соответствует наблюдениям.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA создало симуляцию поведения Солнца.

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