Впервые в мире. Ученые сделали рога носорогов радиоактивными для борьбы с браконьерством

Южноафриканские ученые ввели радиоактивный материал в рога живых носорогов, чтобы облегчить их обнаружение на пограничных постах. Радиоактивное вещество "сделает рог ядовитым для потребления человеком", ведь браконьеры массово охотятся на носорогов, чтобы забрать рог, который используют в медицине.

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Проект Rhisotope, который направлен на укрощение браконьерства, пока пилотный. Однако если его результаты будут успешными, такую методику с радиоактивными материалами будут реализовывать и дальше, пишет Sciencealert.

Руководитель проекта, директор отдела радиационной физики южноафриканского Университета Витватерсранд Джеймс Ларкин отметил, что радиоактивное вещество, которое вводят в рог носорога, не вредит животному. Ученый усыпил носорога, чтобы не испугать животное, а затем тщательно просверлил небольшое отверстие в роге, забил туда радиоизотоп, а затем завершил работу, распылив 11 тысяч микроточек по всему рогу. По его словам, доза радиоактивного материала была настолько низкой, что никак не повлияла на здоровье носорога или окружающую среду.

Профессор и декан научного факультета того же университета Нитхая Четти добавила, что радиоактивный материал "сделает рог бесполезным, непригодным и даже ядовитым для потребления человеком". И это должно было бы уменьшить интерес браконьеров к этим животным.

Двадцать живых носорогов станут частью пилотного проекта Rhisotope, согласно которому им введут дозу определенного вещества, которое запустит детекторы, установленные по всему миру на международных пограничных постах. По словам ученых, пограничники часто имеют портативные детекторы радиации, которые могут обнаруживать контрабанду, в дополнение к тысячам детекторов радиации, установленных в портах и аэропортах.

По словам основателя южноафриканского приюта Лимпопо Арри Ван Девентера удаление рогов у носорогов, практикуемое зоозащитниками, не останавливает браконьеров. Так что вся надежда на новый метод защиты животных. "Возможно, это то, что остановит браконьерство. Это лучшая идея, которую я когда-либо слышал", – сказал он.

Джеймс Ларкин отметил, что введенный носорогам радиоактивный материал прослужит пять лет на роге. А это даже дешевле, чем удаление рогов носорогам каждые 18 месяцев.

Южная Африка является домом для большинства носорогов в мире. Согласно подсчетам Международного фонда носорогов, в стране проживает около 15 тысяч етих животных. Поэтому именно здесь больше всего охотятся на этих млекопитающих. Браконьерство вызвано спросом на рога носорогов в Азии, где они используются в традиционной медицине за их якобы терапевтический эффект. Рога пользуются большим спросом на черных рынках, где цена на них конкурирует с золотом и кокаином.

Министерство окружающей среды Южной Африки заявило, что, несмотря на усилия правительства по борьбе с незаконной торговлей, в 2023 году были убиты 499 гигантских млекопитающих, преимущественно в государственных парках. Это на 11 процентов больше, чем в 2022 году.

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