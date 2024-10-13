Впервые в истории космонавтики SpaceX смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку после запуска. Видео

Впервые в истории обратно на стартовую площадку удалось вернуться разгонному блоку Super Heavy комической ракеты Starship. Это событие состоялось 13 октября, когда компания Илона Маска SpaceX в пятый раз организовала испытательный полет Starship на орбиту.

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Пуск провели на площадке Starbase в Бока-Чика (юго-восток американского штата Техас). На странице компании Маска в X (Twitter) опубликовано соответствующее видео.

Обычно разгонные ступени ракет после отсоединения от продолжающего полет корабля неуправляемы и падают на поверхность – чаще всего в океан.

Starship – это сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель высотой почти 122 метра и диаметром 9 метров. Ее задумали для пилотируемых миссий на Луну и Марс. Верхняя ее степень – это, собственно, Starship; нижняя – ускоритель Super Heavy.

Super Heavy оборудован 33 ракетными двигателями Raptor, что делает этот ускоритель самым мощным из всех существующих.

Разгонному блоку удалось успешно набрать высоту, активировать двигатель и провести отсоединение. Далее его впервые удачно вернули на космодром с помощью захвата системой Mechazilla.

"Инженеры SpaceX потратили годы на подготовку и месяцы на тестирование попытки захвата ускорителя, а техники потратили десятки тысяч часов на создание инфраструктуры, чтобы максимально увеличить наши шансы на успех. Мы не приемлем никаких компромиссов, когда речь идет об обеспечении безопасности общественности и нашей команды", – писала пресс-служба компании в обзоре миссии, отмечая, что они активируют механизм возвращения Super Heavy только при подходящих условиях.

Напомним: до этого Starship – самую большую космическую ракету в мире – запускали четыре раза, но только два полета (в марте и июне этого года) признали успешными.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024-го основатель и генеральный директор SpaceX, миллиардер Илон Маск опубликовал фотографию одного из поврежденных разгонных блоков Super Heavy, который подняли из океана.

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