Как руины мертвой цивилизации: SpaceX Илона Маска вытащила из моря часть своей мегаракеты Starship. Фото

Основатель и генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал в сети X фотографию поврежденного оборудования, поднимаемого из океана. По словам Маска, это часть ракеты-носителя первой ступени, которая использовалась во время последнего тестового полета Starship.

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SpaceX разрабатывает Starship Super Heavy, чтобы доставить людей и полезные грузы на Луну, Марс и даже дальше. Однако пока мегаракета проходит испытания, которые не всегда оканчиваются абсолютно успешно, пишет Space.com.

"Как руины футуристической, давно мертвой цивилизации", – написал Илон Маск в комментарии к опубликованному фото.

А подписчики сравнили обломки мегаракеты с мифическим морским чудовищем: "Похоже на кракена".

Однако это остатки сверхмощного космического корабля SpaceX, состоящего из двух элементов из нержавеющей стали – огромного ракетоносителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров под названием Starship или просто Ship.

По словам разработчиков SpaceX, обе ступени разработаны для полного повторного использования. Они оснащены новыми мощными двигателями Raptor от SpaceX – 33 для Super Heavy и шести для Ship.

Starship, высота которого составляет 122 метра в полном составе, на сегодняшний день совершил четыре тестовых полета, все они с базы SpaceX в Южном Техасе. Эти миссии стартовали в апреле и ноябре 2023 года и в марте и июне этого года.

Сверхтяжелая часть, изображенная на опубликованной фотографии, относится к четвертому старту, который SpaceX объявила успешным. Ведь корабль достиг орбитальной скорости и вместе с Super Heavy пережил спуск через атмосферу Земли и невредимыми ударились о волны – корабль в Индийском океане, а Super Heavy – в Мексиканском заливе.

Но эти падения нанесли определенный вред, как показывает опубликованное фото. Кусок Super Heavy, представленный на изображении, имеет 14 двигателей. Неизвестно, собрал ли SpaceX со дна океана другие 19.

SpaceX готовится к запуску пятого испытательного полета Starship. По словам представителей компании, ракета готова к полетам с начала августа, но нужно дождаться одобрения от Федерального авиационного управления США (FAA), которое, скорее всего, будет в конце ноября. Ведь FAA говорит, что им нужно больше времени, чтобы оценить потенциальное влияние запуска на окружающую среду и просмотреть модификации транспортного средства Starship и изменения плана полета, которые SpaceX внесла после последнего испытания.

Ранее OBOZ.UA писал, Илон Маск заявил, что в 2026 году начнет запускать новые космические корабли Starship на Марс.

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