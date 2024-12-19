Восстание белок-убийц? Ученые сняли шокирующие кадры, на которых милые животные съедают мелких грызунов

Новое исследование показало, что, на первый взгляд, мимешные создания не всегда добры и пушисты. Ученые сняли шокирующие кадры, как калифорнийские суслики, которых часто путают с белками, охотятся, убивают, а потом поедают небольших грызунов.

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До сих пор биологи считали этих сусликов "зерноидными" животными, которые максимум могут охотиться на кузнечиков. Но новые наблюдения показывают, что эти калифорнийские пушистики эволюционируют, чтобы стать мясоядными, пишет DailyMail.

"Это было шокирующим. Мы никогда раньше такого не видели. Однако вот это поведение, ранее не встречавшееся в науке, проливает свет на тот факт, что есть еще многое, что можно узнать о природе вокруг нас", – сказала руководитель исследования, адъюнкт-профессор биологии Университета Висконсин-О-Клердоктор Дженнифер Смит.

Ученые наблюдали за калифорнийскими сусликами в региональном парке Брионес в округе Контра-Коста, когда заметили их необычное поведение. Исследователи увидели этих созданий всех возрастов и пола, которые охотятся, едят и соревнуются за полевок.

Полевка или свищ обыкновенный – это сверхвид грызунов семьи крыс. Это животное небольших размеров – 9-14 сантиметров, вес которого не превышает 45 грамм, пишет Википедия.

По словам исследователей, из 74 наблюдений за взаимодействием между калифорнийскими сусликами и полевками в 42 процентах происходила активная охота. По мнению исследователей, охотничье поведение сусликов возникло вместе с увеличением наличия добычи.

"Тот факт, что калифорнийские суслики гибки в поведении и могут реагировать на изменения в доступности пищи, может помочь им сохраниться в средах, которые быстро меняются из-за присутствия людей", – сказала автор исследования Соня Уайлд.

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